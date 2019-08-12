Футбол

Бразилец Малком допустил возможность выступления за сборную РоссииСпорт БИЗНЕС Online 05:50

Бразильский новичок «Зенит» Малком не стал отрицать вероятную натурализацию для выступления за сборную России.
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Футболист «Зенита» бразилец Малком допустил выступление за сборную России

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