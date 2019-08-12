Футбол
Бразилец Малком допустил возможность выступления за сборную РоссииСпорт БИЗНЕС Online 05:50
Бразильский новичок «Зенит» Малком не стал отрицать вероятную натурализацию для выступления за сборную России.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:01, Ашберн
Политика
Россияне назвали важнейшее событие 30-летней давности
Что россияне считают важнейшим в 1989 году Левада-центр представил исследование о важнейших, по мнению россиян, событиях 30-летней давности, а именно — 1989 года.
Обновлено в 00:00
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Политика
Памфилова прокомментировала призыв Яшина перенести выборы в Мосгордуму
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала радиостанции Business FM письмо главы совета депутатов Красносельского района Москвы Ильи Яшина, в котором он призывает ЦИК перенести выборы в Мосгордуму на конец осени и допустить к выборам оппозиционеров.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Новокузнецке девочка подожгла платье на подруге во время прогулки
Как отмечается, ожоги девочка получила, гуляя со своими 9-летней и 11-летней подругами.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Петербуржец избил трех медиков скорой помощи
Пьяный петербуржец набросился на медиков скорой помощи, избив двух врачей и фельдшера.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Гей-пара с приемными детьми покинула Россию. Иван Голунов взял у них интервью
Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев, которые вместе воспитывали приемных детей в Москве, покинули Россию.
Обновлено в 07:56
Культура
ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Сергей Шойгу прибыл в Нижний Тагил
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Нижний Тагил.
Обновлено в 07:21
Кино
Жена Гафта рассказала о его состоянии
Обновлено в 07:44
Авто
Новый Volkswagen Jetta поступит в Россию в 2020 году
На днях в социальных сетях компания Volkswagen анонсировала выход на российский рынок нового поколения седана Volkswagen Jetta.
Обновлено в 00:30
Политика
Юрист попросил привлечь Владимира Путина к ответственности за езду на мотоцикле без шлема
Обновлено в 07:53
Политика
Новый владелец решил продать телекомпанию «Рустави 2»
Грузинский бизнесмен Кибар Халваши, который в июле стал владельцем телеканала «Рустави 2», объявил, что выставляет его на продажу.
Обновлено в 06:34
Футбол
Голкипер «Динамо» Шунин пропустит некоторое время из-за травмы
Обновлено в 06:16
Общество
В столице Эфиопии установят пятиметровый памятник Пушкину
Обновлено в 06:02
Армия и оружие
В Турции рассказали о поставках второй батареи С-400
Обновлено в 04:25
Наука
Крупная рыба почти полностью исчезла из рек и озер, заявили ученые
Численность крупной пресноводной рыбы, чья масса превышает 30 килограмм, сократилась на 94% за последние два десятилетия, что радикально изменит все экосистемы мира.
Обновлено в 07:36
Технологии
Amazon запустит доставку алкоголя в Сан-Франциско
Крупнейший онлайн-ритейлер мира Amazon запустит доставку алкоголя в Сан-Франциско, сообщает sfgate.com.
Обновлено в 07:11
Политика
Порошенко допросят снова на детекторе лжи
Новый допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований (ГБР) может пройти с использованием детектора лжи.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Глава Росатома прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском
Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) погибли в Архангельской области при испытаниях "нового специзделия", заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев на прощании с погибшими.
Обновлено в 08:01
Финансы
Россия может обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Четвёртое место по золотовалютным резервам (ЗВР) может занять Россия в ближайшее время.
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия
Число пострадавших от взрывов под Ачинском продолжает расти
Число пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части под Ачинском в Красноярском крае увеличилось до 33 человек.
Обновлено в 03:18
Авто
Создан беспилотный катафалк на базе Lada Kalina
Студенты представили беспилотный катафалк на базе Lada, развивающий скорость до пяти километров в час, проект будет доработан, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Национальной технологической инициативы «Автонет».
Обновлено в 04:08
Политика
Эксперт назвал условия, при которых экономика Украины рухнет
Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон перечислил условия, при которых экономику Украины ожидают серьезные трудности, сообщает PolitWera.
Обновлено в 02:22
Политика
Сенатор Климов раскритиковал Оксимирона за участие в митинге в Москве
Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов упрекнул рэпера Оксимирона (Oxxxymiron), прожившего большую часть жизни за границей, в участии в протестной акции в Москве.
Обновлено в 06:57