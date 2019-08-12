Футбол
Бразилец Малком допустил возможность выступления за сборную РоссииСпорт БИЗНЕС Online 05:50
Бразильский новичок «Зенит» Малком не стал отрицать вероятную натурализацию для выступления за сборную России.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:42, Вашингтон
Армия и оружие
В НАТО отказали Украине в поставках оружия
Обновлено вчера в 05:54
Авто
В российском офисе GM назначили нового гендиректора
Новым генеральным директором General Motors в России и СНГ назначен Чиприан Сута.
Обновлено в 06:29
Футбол
«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в последнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:20
Общество
Профсоюзы России предложили сократить рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Легенда о «Буревестнике»
Несмотря на сообщение ТАСС от 16 февраля 2019 года о завершении ключевого этапа испытаний ядерной энергетической установки для крылатой ракеты «Буревестник», многие специалисты сомневаются в возможности ее создания.
Обновлено в 14:19
Происшествия
Ровно 19 лет назад затонула АПЛ «Курск»
Субмарина затонула 12 августа 2000 года, и в результате трагедии погибло 118 человек.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Авто
Названы комплектации кроссовера Chery Tiggo 4
Обновлено в 14:18
Футбол
На стадионе во Львове включили песню о любви к Москве
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
В парке на юге России обнаружили «танк ядерного апокалипсиса»
«Российская газета» называет машину «танком ядерного апокалипсиса». На боевую машину обратили внимание пользователи соцсетей.
Обновлено в 15:19
Политика
Глава Туркмении открыл первый Каспийский экономический форум
Обновлено в 01:41
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Футбол
Нападающий ЦСКА Чалов находится под наблюдением врачей
Обновлено в 08:35
Политика
Британцы массово запасаются продуктами перед Brexit
Граждане Великобритании готовятся к брекзиту без сделки, как к войне, и уже потратили 4 миллиарда фунтов стерлингов (316 миллиардов рублей) на еду, медикаменты и другие товары первой необходимости, сообщает газета The Guardian со ссылкой на исследование местной финансовой компании Premium Credit.
Обновлено в 08:05
Политика
Порошенко забросали яйцами после допроса в ГБР
Обновлено в 05:45
Культура
Минкультуры объявило конкурс на должность гендиректора «Росгосцирка»
Министерство культуры РФ объявило конкурс на замещение должности генерального директора "Росгосцирка", сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:01
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от процессов
Обновлено в 14:59
Кино
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья
Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.
Обновлено в 09:00
Наука
Американские ученые назвали необычный симптом болезни Альцгеймера
Исследователи из США выяснили, что болезнь Альцгеймера можно определить на ранней стадии за счет необычного симптома.
Обновлено в 09:48
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Пожар на рынке в Красноярске локализован
Пожар в торговом складе на Енисейском рынке в Красноярске локализован на площади 2,5 тыс. кв. метров, сообщил в понедельник журналистам начальник первой пожарно-спасательной части города Роман Либерт.
Обновлено в 09:16
Общество
Москвичи увидят звездопад Персеиды
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
Турция может купить российские Су-35
Обновлено вчера в 20:56
Футбол
Нападающий Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Черногорский нападающий Лука Джорджевич перешел из санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" в московский "Локомотив", сообщается на сайте "красно-зеленых".
Обновлено в 09:38
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал
В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
Сегодня отмечается День Военно-воздушных сил
Сегодня отмечается День Военно-воздушных сил Сегодня в России отмечается праздник — День Военно-воздушных сил.
Обновлено в 00:00