Футбол

Бразилец Малком допустил возможность выступления за сборную РоссииСпорт БИЗНЕС Online 05:50

Бразильский новичок «Зенит» Малком не стал отрицать вероятную натурализацию для выступления за сборную России.
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