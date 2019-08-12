Футбол
Бразилец Малком допустил возможность выступления за сборную РоссииСпорт БИЗНЕС Online 05:50
Бразильский новичок «Зенит» Малком не стал отрицать вероятную натурализацию для выступления за сборную России.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:10, Ашберн
Политика
Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым
В посольстве США на Украине высказались по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 10:55
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»
Эстрадный исполнитель Александр Серов подал исковое заявление к Первому каналу и производителю шоу «Пусть говорят» — компании «Директ».
Обновлено в 11:16
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Общество
Роскомнадзор потребовал от «Батеньки» удалить «Идеальный текст о смерти в результате самоубийства»
Роскомнадзор потребовал от издания «Батенька, да вы трансформер» удалить «Идеальный текст о смерти в результате самоубийства», опубликованный в апреле 2016 года.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Разведка США нашла свое объяснение взрыва в Белом море
Обновлено в 13:52
Происшествия
Копейчане вспомнили погибших на «Курске»
В августе 2000 года в Баренцевом море затонул подводный крейсер «Курск».
Обновлено в 08:22
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
Обновлено в 12:24
Политика
Зеленский уволил 18 глав районов в Донецкой и Львовской областях
Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку 18 глав районных государственных администраций в Донецкой и Львовской областях.
Обновлено в 13:26
Политика
Порошенко забросали яйцами в центре Киева
Обновлено в 13:25
Кино
Стартовали съемки полнометражной версии «Реальных пацанов»
Стартовали съемки полнометражной версии "Реальных пацанов" Дата премьеры полнометражного фильма "Реальные пацаны" пока не называется.
Обновлено в 06:29
Политика
Путин считает, что Аксенов на посту главы Крыма работает эффективно
Президент России Владимир Путин считает, что глава Крыма Сергей Аксенов на своем посту работает эффективно, пишет ТАСС.
Обновлено в 08:33
Футбол
Нападающий ЦСКА Чалов находится под наблюдением врачей
Обновлено в 08:35
Политика
В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Под Ачинском расформируют военный склад после взрывов боеприпасов
После первой серии взрывов, начавшейся 5 августа, в Минобороны заявляли, что военный склад планировалось расформировать до 2022 года.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Обновлено вчера в 17:57
Наука
Найдена живая акула старше Ивана Грозного
Гренландскую акулу возрастом более 500 лет обнаружили в Северной Атлантике, предположительно она родилась в 1505 году, что делает ее старейшим позвоночным, обитающим на планете на сегодняшний день.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие
На военном полигоне в Архангельской области взорвался ядерный реактор
Директор Российского федерального ядерного центра Валентин Костюков озвучил официальную информацию о взрыве, произошедшем 8 августа на военной базе «Ненокса» на берегу Белого моря.
Обновлено в 10:15
Общество
В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста
Из-за протестов 5 августа в аэропорту Гонконга отменили более 200 рейсов.
Обновлено в 06:15
Кино
В новом фильме Тарантино нашли киноляп
Напомним, новый фильм Тарантино побил рекорды проката в РФ и СНГ.
Обновлено в 03:26
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Багдаде взорвался склад с боеприпасами
Тринадцать человек пострадали в результате падения снарядов в столице Ирака Багдаде после взрывов на складе с боеприпасами, сообщает местный телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление представителя министерства здравоохранения страны Сейфа аль-Бадра.
Обновлено в 14:04
Политика
Трамп и Джонсон обсудили ситуацию с выходом Британии из ЕС
Американский лидер Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонных переговоров обсудили ситуацию с выходом Британии из Евросоюза.
Обновлено в 13:37
Общество
В Австралии впервые за 35 лет выпал снег
Снег впервые за последние 35 лет выпал на юго-востоке Австралии. Антарктический циклон с Южного полюса принес осадки.
Обновлено в 12:51
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Авто
В Сети вспомнили про неудавшегося конкурента Lada Niva
На испытаниях «ИЖ 5» с технической стороны показал себя в целом неплохо.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47