Футбол

Бразильцы разгромили команду Перу и вышли в плей-офф Кубка АмерикиВести.Ru 16:54

В Бразилии состоялся матч третьего тура группового этапа Кубка Америки между хозяевами турнира и сборной Перу. Бразильские футболисты уже в первом тайме сняли все вопросы о победителе, забив в ворота соперника три безответных мяча. Матч завершился со счетом 5:0 в пользу пентакампеонов.
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