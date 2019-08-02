В субботу и воскресенье на Пушкинской набережной будут открыты уличные шале популярных ресторанов.

с чего всё началось

Фронтмены российских рок-групп «Браво» и Tequilajazzz заявили, что не собираются выступать на фестивале в Москве 3 августа, несмотря на то что названия коллективов указаны в афише. Об участии музыкантов в бесплатном мероприятии сообщалось на портале мэрии Москвы и сайте парка Горького.

«Браво» и Tequilajazzz удивились своему участию в фестивале 3 августа в Москве

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