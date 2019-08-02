Общество
«Браво» и Tequilajazzz удивились своему участию в фестивале 3 августа в МосквеLenta.ru 04:17
Фронтмены российских рок-групп «Браво» и Tequilajazzz заявили, что не собираются выступать на фестивале в Москве 3 августа, несмотря на то что названия коллективов указаны в афише. Об участии музыкантов в бесплатном мероприятии сообщалось на портале мэрии Москвы и сайте парка Горького.
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В субботу и воскресенье на Пушкинской набережной будут открыты уличные шале популярных ресторанов.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы31 июля в 00:03
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Происшествия
Число задержанных за массовые беспорядки в Москве увеличилось вдвое
Следователи задержали еще пятерых участников несанкционированной акции «За честные выборы», прошедшей в Москве 27 июля.
Обновлено в 08:30
Политика
МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.
Обновлено в 07:55
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Экономика
Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за полугодие вырос почти вдвое
Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте
Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте, передает ТАСС. Один сотрудник полиции погиб второй ранен.
Обновлено вчера в 15:41
Политика
Зеленский подтвердил заявление главы офиса президента об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что руководитель его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении.
Обновлено в 08:36
Культура
Итальянский магазин продавал вино и сувениры с изображением Гитлера
Британская туристка обнаружила в одном из супермаркетов Венеции бутылки вина с изображением Адольфа Гитлера и нацистскими лозунгами.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Тактико-техническое задание на перспективный средний военно-транспортный самолет Минобороны России утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 03:53
Авто
Renault Duster получил новый мотор
Выпуск двигателей наладили на заводе в румынском городе Питерши. Что касается России, то вряд ли новый мотор появится на нашем рынке.
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что молится за сохранение России
Обновлено в 06:39
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело о лесных пожарах в Сибири
Обновлено вчера в 11:44
Экономика
Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслуг
"Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Обновлено в 05:47
Политика
Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия раньше называлась Советским Союзом.
Обновлено в 07:26
Политика
Украинского экс-министра вызвали на допрос по делу о «сдаче» Крыма
Экс-министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев дал показания в Государственном бюро расследований из-за заявления о том, что в потере Украиной Крыма виноват Александр Турчинов, исполнявший тогда обязанности президента страны.
Обновлено в 07:30
Финансы
Курс доллара пробил отметку в 65 рублей
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 07:10
Политика
Лукашенко поручил ускорить согласование плана интеграции с Россией
"Александр Лукашенко более подробно проинформировал членов правительства о состоявшихся недавно в Санкт-Петербурге переговорах с президентом России Владимиром Путиным и дал поручение ускорить работу над согласованием положений обновленной программы действий", — цитирует Румаса Sputnik Беларусь.
Обновлено в 08:16
Кино
В Сети появился трейлер военной драмы «1917» с Камбербэтчем
Обновлено в 05:05
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Наука
Впервые показана структура, объединяющая частицу и античастицу
Обновлено 31 июля в 13:18
Происшествия
Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков
22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл, внучка бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди умерла в семейном комплексе Кейп-Код, штат Масссачусетс.
Обновлено в 03:00
Общество
Знаки зодиака с магической душой: они видят будущее
Обновлено в 04:16
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Интернет
Apple приостановила прослушивание пользователей Siri
Apple подтвердила TechCrunch, что приостанавливает программу контроля качества Siri, в рамках которой подрядчики прослушивают некоторые запросы пользователей.
Обновлено в 08:17
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась до $60
Цена на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась до 60,60 долларов за баррель, об этом свидетельствуют данные биржи.
Обновлено вчера в 14:37
Политика
Украинцев возмутило фото Зеленского из спортзала
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
Три года назад Елену Малышеву спасли от рака
Оказалось, что три года назад врачи спасли ее от злокачественного новообразования.
Обновлено в 06:32