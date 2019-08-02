Общество

«Браво» и Tequilajazzz удивились своему участию в фестивале 3 августа в МосквеLenta.ru 04:17

Фронтмены российских рок-групп «Браво» и Tequilajazzz заявили, что не собираются выступать на фестивале в Москве 3 августа, несмотря на то что названия коллективов указаны в афише. Об участии музыкантов в бесплатном мероприятии сообщалось на портале мэрии Москвы и сайте парка Горького.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Рок-музыка и еда из лучших ресторанов: чем удивит фестиваль «Шашлык Live» в Парке Горького

В субботу и воскресенье на Пушкинской набережной будут открыты уличные шале популярных ресторанов.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы31 июля в 00:03

Подробнее о событии

Мэрия Москвы анонсировала фестиваль «Шашлык Live» в Парке Горького 3 и 4 августа

Эхо Москвы07:30

Мэрия позвала москвичей на рок-фестиваль в Парке Горького 3 августа. Музыканты двух анонсированных групп оказались не в курсе

Новая газета06:57

Группы «Браво» и Tequilajazzz не будут выступать на фестивале «Шашлык Live»

Интерфакс04:13

Группы «Браво» и Tequilajazzz опровергли свое участие в фестивале в Москве 3 августа

РИАМО06:36

«Дали нас в афише, не получив согласия»: как «Браво» и «Чайф» оказались в списке выступающих на фестивале в день митинга оппозиции

Дождь07:43

Мэрия Москвы объявила о фестивале музыки и мяса 3 августа. Рок-группы опровергли свое участие

Znak.com02:43

Мэрия Москвы объявила о фестивале 3 августа с участием «Браво» и Tequilajazzz, но те оказались не в курсе

Медиазона02:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 08:54, Ашберн
Происшествия

Число задержанных за массовые беспорядки в Москве увеличилось вдвое

Следователи задержали еще пятерых участников несанкционированной акции «За честные выборы», прошедшей в Москве 27 июля.
Обновлено в 08:30
Политика

МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД

МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.
Обновлено в 07:55
Гаджеты

Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Общество

В Москве зафиксировали появление тропических постельных клопов

Обновлено в 06:51
Происшествия

Российскую ЛГБТ-активистку убили из-за «слишком сильных оскорблений»

Обновлено в 08:48
Футбол

«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона

Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Политика

Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей

В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Экономика

Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за полугодие вырос почти вдвое

Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия

Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте

Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте, передает ТАСС. Один сотрудник полиции погиб второй ранен.
Обновлено вчера в 15:41
Политика

Зеленский подтвердил заявление главы офиса президента об отставке

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что руководитель его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении.
Обновлено в 08:36
Культура

Итальянский магазин продавал вино и сувениры с изображением Гитлера

Британская туристка обнаружила в одном из супермаркетов Венеции бутылки вина с изображением Адольфа Гитлера и нацистскими лозунгами.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие

«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12

Тактико-техническое задание на перспективный средний военно-транспортный самолет Минобороны России утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 03:53
Авто

Renault Duster получил новый мотор

Выпуск двигателей наладили на заводе в румынском городе Питерши. Что касается России, то вряд ли новый мотор появится на нашем рынке.
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес

Ольга Бузова призналась, что молится за сохранение России

Обновлено в 06:39
Происшествия

СК возбудил первое уголовное дело о лесных пожарах в Сибири

Обновлено вчера в 11:44
Экономика

Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслуг

"Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Обновлено в 05:47
Политика

Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия раньше называлась Советским Союзом.
Обновлено в 07:26
Политика

Украинского экс-министра вызвали на допрос по делу о «сдаче» Крыма

Экс-министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев дал показания в Государственном бюро расследований из-за заявления о том, что в потере Украиной Крыма виноват Александр Турчинов, исполнявший тогда обязанности президента страны.
Обновлено в 07:30
Финансы

Курс доллара пробил отметку в 65 рублей

Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 07:10
Политика

Лукашенко поручил ускорить согласование плана интеграции с Россией

"Александр Лукашенко более подробно проинформировал членов правительства о состоявшихся недавно в Санкт-Петербурге переговорах с президентом России Владимиром Путиным и дал поручение ускорить работу над согласованием положений обновленной программы действий", — цитирует Румаса Sputnik Беларусь.
Обновлено в 08:16
Кино

В Сети появился трейлер военной драмы «1917» с Камбербэтчем

Обновлено в 05:05
Религия

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Наука

Впервые показана структура, объединяющая частицу и античастицу

Обновлено 31 июля в 13:18
Происшествия

Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков

22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл, внучка бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди умерла в семейном комплексе Кейп-Код, штат Масссачусетс.
Обновлено в 03:00
Общество

Знаки зодиака с магической душой: они видят будущее

Обновлено в 04:16
Общество

Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях

Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Интернет

Apple приостановила прослушивание пользователей Siri

Apple подтвердила TechCrunch, что приостанавливает программу контроля качества Siri, в рамках которой подрядчики прослушивают некоторые запросы пользователей.
Обновлено в 08:17
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась до $60

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась до 60,60 долларов за баррель, об этом свидетельствуют данные биржи.
Обновлено вчера в 14:37
Политика

Украинцев возмутило фото Зеленского из спортзала

Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес

Три года назад Елену Малышеву спасли от рака

Оказалось, что три года назад врачи спасли ее от злокачественного новообразования.
Обновлено в 06:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Tequilajazzz
Российская рок-группа
Российская рок-группа, играющая альтернативный и экспериментальный рок. Коллектив был образован в 1993 году в Санкт-Петербурге. Известность группе принесла песня «Зимнее солнце», вышедшая в начале 1998 года, и в том же году вошедшая на альбом «Целлулоид». В июне 2009 года вышел альбом «Журнал живого», опубликованный группой в интернете для свободного скачивания. 17 июля 2010 года на официальном сайте группы появилось сообщение о распаде коллектива. В 2018 году группа временно собралась вновь, чтобы выступить с юбилейным туром. Кроме того, был записан акустический альбом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Браво
Рок-группа
Советская и российская рок-группа, образованная в 1983 году в Москве. Руководитель группы, гитарист и автор исполняемых группой песен - Евгений Хавтан. Группа записала множество альбомов, первый из которых увидел свет в 1983 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное