Общество
«Браво» и Tequilajazzz удивились своему участию в фестивале 3 августа в МосквеLenta.ru 04:17
Фронтмены российских рок-групп «Браво» и Tequilajazzz заявили, что не собираются выступать на фестивале в Москве 3 августа, несмотря на то что названия коллективов указаны в афише. Об участии музыкантов в бесплатном мероприятии сообщалось на портале мэрии Москвы и сайте парка Горького.
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В субботу и воскресенье на Пушкинской набережной будут открыты уличные шале популярных ресторанов.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы31 июля в 00:03
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Происшествия
В Бангкоке произошло шесть взрывов
Обновлено в 03:24
Происшествия
Стрельба в Хорватии унесла жизни шести человек
Правоохранители предполагают, что злоумышленник застрелил шестерых человек в ходе скандала, случившегося на почве ревности.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 04:47
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
Во Владимирской области ФСБ задержала членов террористической ячейки, планировавших нападение на воинскую часть.
Обновлено в 05:17
Здоровье
Россиян ждут проблемы со здоровьем из-за холодного августа
Пожилые россияне и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, могут испытать серьезные проблемы со здоровьем из-за аномально холодной погоды, установление которой синоптики прогнозируют в августе.
Обновлено вчера в 07:06
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Футбол
Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и завершил борьбу в Лиге Европы
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не сумел выйти в следующую стадию турнира.
Обновлено вчера в 14:54
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Политика
Южная Корея пообещала Японии жёсткий ответ на торговые санкции
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пообещал жёсткие контрмеры в ответ на решение Японии исключить Южную Корею из списка привилегированных торговых партнёров.
Обновлено в 02:50
Авто
ОАК-РРТ расширяется с Kia в Вологде
Обновлено в 05:02
Происшествия
Дикие животные бегут из горящей тайги в Иркутской области
Лесные пожары, бушующие на севере Иркутской области вынуждают спасаться бегством от огня обитающих в тайге дики животных.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
На Урале в ДТП на трассе M5 сгорели грузовик и легковушка
По данным ГИБДД, водитель Honda скончался на месте происшествия еще до приезда врачей, водитель грузовика госпитализирован.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.
Обновлено в 03:53
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
Спорт
Губанова: Загитова не заслужила золотую медаль Олимпиады
Обновлено в 05:32
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля
Пресненский суд Москвы арестовал одного из фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 05:31
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Политика
Зеленский подтвердил планы Богдана об уходе в отставку
Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что глава офиса президента страны Андрей Богдан планирует уйти в отставку.
Обновлено в 05:43
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Общество
Синоптик посоветовал петербуржцам не рассчитывать на теплый август
Европейские регионы остаются в плену циклонического вихря, бушующего над Уралом. Август в Петербурге не будет теплым.
Обновлено в 02:15
Общество
Мэрия Москвы согласовала акцию оппозиции 10 августа
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с автобусом на Ставрополье
По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек.
Обновлено в 01:57
Политика
Штабы на лямках. Документы провластных кандидатов в Мосгордуму и их соперников из числа системной оппозиции готовились одной командой специалистов. Расследование «Новой»
Итого Анализ бланков финансовых отчетов кандидатов позволяет с высокой степенью уверенности утверждать, что в Москве на этих выборах действуют несколько координационных центров (" штабов") разного масштаба, одновременно организующих деятельность многих кандидатов от власти и их соперников по избирательным округам.
Обновлено вчера в 14:41
Шоу-бизнес
Лиза Галкина попросила всех улыбнуться и быть счастливыми
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза попросила всех улыбнуться и быть счастливыми.
Обновлено в 00:16
Происшествия
В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого
Обновлено в 04:09
Транспорт
ГИБДД предупредила об аннулировании регистрации тонированных машин
ГИБДД выступила с официальным заявлением, в котором предупредила об аннулировании регистрации автомобилей, чьи владельцы отказались убирать тонировку.
Обновлено в 02:28