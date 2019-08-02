Общество

«Браво» и Tequilajazzz удивились своему участию в фестивале 3 августа в МосквеLenta.ru 04:17

Фронтмены российских рок-групп «Браво» и Tequilajazzz заявили, что не собираются выступать на фестивале в Москве 3 августа, несмотря на то что названия коллективов указаны в афише. Об участии музыкантов в бесплатном мероприятии сообщалось на портале мэрии Москвы и сайте парка Горького.
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Рок-музыка и еда из лучших ресторанов: чем удивит фестиваль «Шашлык Live» в Парке Горького

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«Браво» и Tequilajazzz удивились своему участию в фестивале 3 августа в Москве

Lenta.ru04:17

Группы «Браво» и Tequilajazzz не будут выступать на фестивале «Шашлык Live»

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Мэрия Москвы анонсировала на 3 августа фестиваль с группами «Браво» и Tequilajazzz. Музыканты о нем не знали

Дождь04:21

Мэрия Москвы объявила о фестивале 3 августа с участием «Браво» и Tequilajazzz, но те оказались не в курсе

Медиазона02:04
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