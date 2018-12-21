Происшествия

Уильяму Браудеру предъявили обвинение
Российская газета
04:06

21 декабря основателю британского фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру заочно предъявлено обвинение. Кроме того, в пятницу будет принято решение об избрании ему меры пресечения.
Российская газета04:06

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Коммерсантъвчера в 23:31
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Уильям Браудер
Американский бизнесмен
Международный финансист и инвестор. Основатель и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, который в период с 1995 по 2006 годы был одним из крупнейших фондов зарубежных инвестиций, действовавших на российском фондовом рынке.
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