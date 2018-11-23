Политика
Браудер просит Канаду помочь исключить Россию из Интерпола
Браудер просит Канаду помочь исключить Россию из ИнтерполаГазета.Ru03:09
Канада должна потребовать исключения России из Интерпола, заявил основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. По его словам, устав международной полицейской организации предусматривает такую возможность.
Газета.Ru03:09
Канада должна возглавить усилия по приостановке работы России в системе Интерпола, таким же образом, как она была временно отлучена от Олимпийских игр в связи с систематическими нарушениями российской стороной правил международной полицейской организации.
— Уильям Браудер, американский бизнесменМосковский Комсомолец вчера в 18:15
с чего всё началось
Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер предложил властям Канады запустить процесс по приостановке членства России в составе Интерпола, сообщает CBC.Коммерсантъвчера в 22:45
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