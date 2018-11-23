с чего всё началось

Канада должна возглавить усилия по приостановке работы России в системе Интерпола, таким же образом, как она была временно отлучена от Олимпийских игр в связи с систематическими нарушениями российской стороной правил международной полицейской организации.

Канада должна потребовать исключения России из Интерпола, заявил основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. По его словам, устав международной полицейской организации предусматривает такую возможность.

Армия и оружие Армия и оружие СК опубликовал видео с места гибели военных России в Сирии

Политика Политика Рябков: Россия ответила на все вопросы США по ДРСМД Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что российская сторона ответила на все вопросы американских коллег по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Политика США не ослабят санкции против Ирана в обмен на его уход из Сирии США никогда не согласятся на ослабление санкций в отношении Тегерана в обмен на уход его сил из Сирии, заявил в интервью РИА Новости и газете "Коммерсант" специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

Политика Политика В ФСО назвали причину появления военных вертолетов над Кремлем Представители Федеральной службы охраны назвали причину появления военных вертолетов в небе над Кремлем, передает РИА "Новости".

Политика Политика Захарова: утро в сердце Италии стало солсберецким Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем фейсбуке прокомментировала новые видео с подозреваемыми в Великобритании по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери Александром Петровым и Русланом Бошировым.

Политика Политика Президент Сербии экстренно созвал совет нацбезопасности Президент Сербии Александр Вучич экстренно созвал заседание совета национальной безопасности после задержания четверых сербов в городе Косовска-Митровица.

Политика Политика Порошенко не назвал сроки вступления в НАТО Президент Украины Петр Порошенко назвал очень амбициозной и непростой задачей вступление страны в НАТО и не стал прогнозировать сроков.

Армия и оружие Армия и оружие «Защитный зонт» России спутал планы Израиля, признал аналитик Haaretz

Политика Политика Помпео пообещал не пропустить караван мигрантов в США США не допустят на свою территорию караван мигрантов, который сейчас находится на американо-мексиканской границе.

Политика Политика Росатом выполнил обязательства по гособоронзаказу в 2018 году на 100% Госкорпорация "Росатом" в 2018 году полностью выполнила государственный оборонный заказ, сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Политика Политика Каждый третий россиянин ощутил усиление социальной несправедливости Каждый третий россиянин считает, что политика властей препятствует укреплению социальной справедливости в обществе.

Политика Политика WSJ: США убеждают союзников отказаться от оборудования из Китая Америка опасается слежки Правительство США обратилось к странам-союзникам с просьбой избегать телекоммуникационное оборудование от компании Huawei Technologies, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Армия и оружие Армия и оружие Японский военный корабль потерял часть боезапаса в море Японский сторожевой корабль «Тикума» потерял часть боезапаса у берегов острова Куме в Восточно-Китайском море.

Политика Политика Шнуров объяснил, почему не выступает с гастролями на Украине Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал в интервью журналу «Россия в глобальной политике», почему не ездит выступать с гастролями на Украину.