Политика

Браудер просит Канаду помочь исключить Россию из Интерпола
Газета.Ru
03:09

Канада должна потребовать исключения России из Интерпола, заявил основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. По его словам, устав международной полицейской организации предусматривает такую возможность.
Газета.Ru03:09
Уильям Браудер
Канада должна возглавить усилия по приостановке работы России в системе Интерпола, таким же образом, как она была временно отлучена от Олимпийских игр в связи с систематическими нарушениями российской стороной правил международной полицейской организации.
— Уильям Браудер, американский бизнесменМосковский Комсомолец вчера в 18:15
с чего всё началось
Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер предложил властям Канады запустить процесс по приостановке членства России в составе Интерпола, сообщает CBC
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Уильям Браудер
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Международный финансист и инвестор. Основатель и генеральный директор инвестиционного фонда «Hermitage Capital Management», который в период с 1995 по 2006 годы был одним из крупнейших фондов зарубежных инвестиций, действовавших на российском фондовом рынке.
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Сокращённое название Международной организации уголовной полиции - международная организация, основной задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью. Штаб-квартира Интерпола расположена в Лионе, Франция.
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