с чего всё началось

Канада должна возглавить усилия по приостановке работы России в системе Интерпола, таким же образом, как она была временно отлучена от Олимпийских игр в связи с систематическими нарушениями российской стороной правил международной полицейской организации.

Канада должна потребовать исключения России из Интерпола, заявил основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. По его словам, устав международной полицейской организации предусматривает такую возможность.

Политика Политика Песков прокомментировал учения ФСО в Кремле с применением вертолетов Проведение учений в Кремле, свидетелями которых стали пользователи соцсетей, опубликовавшие затем кадры со взлетом военных вертолетов, вполне нормальная практика, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Политика Заседание Госсовета пройдет в новом формате за семью круглыми столами Новый формат заседания президиума Госсовета, которое проведет президент РФ Владимир Путин в Ялте, подразумевает распределение участников за семью круглыми столами, следует из материалов к заседанию, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Политика Политика Россия не получала уведомления от США о выходе из ДРСМД — МИД РФ Россия пока не получала официального уведомления от Соединенных Штатов о выходе Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил 23 ноября журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Политика Политика Захарова назвала записи из Солсбери попыткой Лондона отвлечь от Brexit Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые видеозаписи, на которых изображены подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, являются попыткой Лондона отвлечь общественность от Brexit.

Армия и оружие Армия и оружие Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря Украинские военные провели на побережье Азовского моря учения, условной целью которых была отработка обстрела десантных кораблей противника.

Политика Политика США не ослабят санкции против Ирана в обмен на его уход из Сирии США никогда не согласятся на ослабление санкций в отношении Тегерана в обмен на уход его сил из Сирии, заявил в интервью РИА Новости и газете "Коммерсант" специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

Политика Политика Президент Сербии объявил экстренное совещание по задержаниям в Косово В Белграде под председательством президента страны Александра Вучича проходит экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с задержанием четверых сербов в городе Косовска-Митровица, передает 23 ноября национальное телевидение Сербии.

Политика Политика Порошенко не назвал сроки вступления в НАТО Президент Украины Петр Порошенко назвал очень амбициозной и непростой задачей вступление страны в НАТО и не стал прогнозировать сроков.

Политика Политика Начальника ГРУ Коробова похоронили на Троекуровском кладбище Начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Игорь Коробов в пятницу похоронен на Троекуровском кладбище Москвы, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Армия и оружие Армия и оружие «Защитный зонт» России спутал планы Израиля, признал аналитик Haaretz Крушение Ил-20 Россия поставила Дамаску комплексы С-300 в качестве ответа на трагедию с крушением российского Ил-20, ответственность за которое Москва возложила на Израиль.

Политика Политика Лавров в Риме проводит встречу с главой МИД Иордании

Политика Политика Каждый третий россиянин ощутил усиление социальной несправедливости Каждый третий россиянин считает, что политика властей препятствует укреплению социальной справедливости в обществе.

Политика Политика Совет Федерации назначил Светлану Орлову аудитором Счетной палаты Совет Федерации на заседании в пятницу назначил экс-губернатора Владимирской области Светлану Орлову аудитором Счетной палаты (СП).

Политика Политика В России построят восемь ледоколов Зампред правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов 23 ноября заявил, что в России в ближайшем будущем планируется построить как минимум восемь современных ледоколов.