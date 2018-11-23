Политика

Браудер призвал временно исключить Россию из Интерпола
РИА Новости
18:00

Финансист Уильям Браудер призвал канадских политиков добиться временного исключения России из рядов Интерпола, сообщает телеканал CBC.
РИА Новости18:00
Уильям Браудер
Канада должна возглавить усилия по приостановке работы России в системе Интерпола, таким же образом, как она была временно отлучена от Олимпийских игр в связи с систематическими нарушениями российской стороной правил международной полицейской организации.
— Уильям Браудер, американский бизнесменМосковский Комсомолец 18:15

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Американский бизнесмен
Международный финансист и инвестор. Основатель и генеральный директор инвестиционного фонда «Hermitage Capital Management», который в период с 1995 по 2006 годы был одним из крупнейших фондов зарубежных инвестиций, действовавших на российском фондовом рынке.
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Интерпол
Сокращённое название Международной организации уголовной полиции - международная организация, основной задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью. Штаб-квартира Интерпола расположена в Лионе, Франция.
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