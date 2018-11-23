с чего всё началось

Канада должна возглавить усилия по приостановке работы России в системе Интерпола, таким же образом, как она была временно отлучена от Олимпийских игр в связи с систематическими нарушениями российской стороной правил международной полицейской организации.

Политика Политика В ФСО назвали причину появления военных вертолетов над Кремлем

Армия и оружие Армия и оружие СКР объявил в розыск боевиков, причастных к убийствам россиян в Сирии Следственный комитет РФ установил девять лиц, которые причастны к нападениям на российских военных - пилота Олега Пешкова и морпеха Александра Позынина - на территории Сирии.

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Политика Политика Помпео пообещал не пропустить караван мигрантов в США США не допустят на свою территорию караван мигрантов, который сейчас находится на американо-мексиканской границе.

Армия и оружие Армия и оружие «Защитный зонт» России спутал планы Израиля, признал аналитик Haaretz

Политика Политика Премьеры Испании и Великобритании не согласовали позицию по «Брекситу» Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что по итогам переговоров с британским премьером Терезой Мэй позиции двух стран по поводу выхода Великобритании из ЕС все еще отличаются.

Армия и оружие Армия и оружие Японский военный корабль потерял часть боезапаса в море Японский сторожевой корабль «Тикума» потерял часть боезапаса у берегов острова Куме в Восточно-Китайском море.

Политика Политика США призвали союзников отказаться от использования оборудования Huawei Правительство США обратилось к ключевым союзникам по всему миру с призывом о прекращении использования оборудования китайской телекоммуникационной компании Huawei, которую Вашингтон подозревает в скрытом шпионаже, сообщила The Wall Street Journal.

Политика Политика Посол Украины ответил на требование Германии закрыть сайт «Миротворец» Посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил на требование немецкого МИДа закрыть сайт "Миротворец".

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Армия и оружие Армия и оружие За неделю 10 летательных аппаратов провели разведку у границ России За неделю разведку у границ России провели 10 летательных аппаратов.