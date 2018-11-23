с чего всё началось

Канада должна возглавить усилия по приостановке работы России в системе Интерпола, таким же образом, как она была временно отлучена от Олимпийских игр в связи с систематическими нарушениями российской стороной правил международной полицейской организации.

Политика Политика Порошенко не назвал сроки вступления в НАТО Президент Украины Петр Порошенко назвал очень амбициозной и непростой задачей вступление страны в НАТО и не стал прогнозировать сроков.

Политика Политика Помпео заявил о недоступности США для каравана мигрантов Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты не допустят на свою территорию караван мигрантов, идущий из Уругвая.

Политика Политика США призвали союзников отказаться от использования оборудования Huawei Правительство США обратилось к ключевым союзникам по всему миру с призывом о прекращении использования оборудования китайской телекоммуникационной компании Huawei, которую Вашингтон подозревает в скрытом шпионаже, сообщила The Wall Street Journal.

Политика Политика Премьеры Испании и Великобритании не согласовали позицию по «Брекситу» Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что по итогам переговоров с британским премьером Терезой Мэй позиции двух стран по поводу выхода Великобритании из ЕС все еще отличаются.

Политика Политика МИД: Россия не намерена создавать военную базу в Азовском море У России нет планов создавать в Азовском море военную базу, «милитаризация» российской стороной региона является придуманной «страшилкой», заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.

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Политика Политика Защита Ассанжа опасается решения о смене посла Эквадора в Лондоне Защита основателя портала WikiLeaks опасается, что решение сменить посла Эквадора в Великобритании может быть частью стратегии, направленной на прекращение права на убежище для Джулиана Ассанжа.

Армия и оружие Армия и оружие За неделю 10 летательных аппаратов провели разведку у границ России За неделю разведку у границ России провели 10 летательных аппаратов.

Политика Политика ФСО отказалась комментировать кадры с военными вертолетами над Кремлем

Политика Политика Дело Хашогги. Франция запретила въезд 18 гражданам Саудовской Аравии Въезд на территорию Франции запрещен 18 гражданам Саудовской Аравии в связи с «делом Хашогги», со ссылкой на французский МИД сообщает Reuters.

Политика Политика Трамп провёл День благодарения вместе с семьёй во Флориде Президент США Дональд Трамп провёл вечер Дня благодарения с членами своей семьи в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде .

Армия и оружие Армия и оружие НАТО: ситуация в Косове находится под контролем Руководство международной миссии KFOR под эгидой НАТО сообщило, что ситуация в Косове находится под контролем, а информация о перемещении албанских спецподразделений полиции неверна.

Политика Политика Шнуров объяснил, почему не выступает с гастролями на Украине Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал в интервью журналу «Россия в глобальной политике», почему не ездит выступать с гастролями на Украину.

Политика Политика Порошенко уволил губернатора Луганской области Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Гарбуза с должности главы Луганской областной государственной администрации.