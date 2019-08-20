Происшествия

Братьям Магомедовым ужесточили обвинениеРБК 05:34

Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Источник: МВД ужесточило обвинение братьям Магомедовым

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову. Им добавили два эпизода мошенничества, таким образом увеличив сумму ущерба по делу до 11 млрд рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
ТАСС05:35

Подробнее о событии

СМИ узнали об ужесточении обвинения братьям Магомедовым

Ведомости06:13

Братьям Магомедовым выдвинули обвинение в хищении более 11 млрд

РЕН ТВ05:10

Источник: МВД ужесточило обвинение братьям Магомедовым

ТАСС05:35

Ущерб по делу братьев Магомедовых увеличился до 11 млрд рублей

Коммерсантъ05:35

Братьям Магомедовым ужесточили обвинение

РБК05:34

Братьев Магомедовых из «Суммы» обвинили в хищении 11 миллиардов рублей

Lenta.ru06:02

Братьям Магомедовым, по некоторым данным, ужесточили обвинение

Эхо Москвы06:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Происшествия

Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции

Обновлено вчера в 21:59
Наука

В России ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких

Обновлено вчера в 01:36
Политика

МИД Китая назвал протесты в Москве попыткой вмешательства Запада

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что продолжающиеся в Москве с конца июля протесты являются попыткой вмешательства западных стран во внутренние дела России.
Обновлено в 03:59
Политика

Рогозин пообещал сделать сверхтяжелую ракету РФ дешевле американской

Обновлено в 05:27
Транспорт

«Аэрофлот» добавит в систему бронирования рейсы в аэропорт Гагарин

Обновлено в 03:35
Происшествия

Летевший из Москвы в Париж самолет подал сигнал ЧП

Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту.
Обновлено в 05:59
Происшествия

В Тамбовской области легкоатлетка умерла во время пробежки

В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 04:53
Происшествия

В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна

В отношении жителя Саранска, пытавшегося выбросить с третьего этажа свою пятимесячную дочь, возбуждено уголовное дело: 37-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Пропавшую 5-летнюю девочку Зарину Авгонову ищут в лесу второй день

5-летняя Зарина Авгонова пропала днем 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района.
Обновлено вчера в 04:20
Политика

Президент Финляндии захотел обсудить с Путиным протесты в Москве

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что может обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным массовые протесты в Москве.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие

Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью

Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Армия и оружие

В МИД России оценили испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

«Волочкова отдыхает»: Светлана Лобода удивила поклонников шпагатом

Певица сделала горизонтальный шпагат и восхитила поклонников. Результаты своего труда Светлана опубликовала в Instagram.
Обновлено в 03:53
Политика

Совет Европы поддержал Путина и Макрона в украинском вопросе

Пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген заявил, что организация полностью поддерживает заявления президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эмманюэля Макрона о переговорах в "нормандском формате" для урегулирования кризиса на Украине.
Обновлено в 05:29
Футбол

Леонид Слуцкий выложил фото, на котором вновь поедает бургер

Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий опубликовал в своем аккаунте Instagram фото, на котором он поедает бургер одном из заведений сети ресторанов быстрого питания.
Обновлено в 04:57
Экономика

Составлен рейтинг крупнейших должников России

Как сообщает Министерство финансов, внешний долг России на 1 августа 2019 года составил $53,8 млрд.
Обновлено вчера в 01:25
Космос

Роскосмос планирует марсианские миссии в отдаленной перспективе

Роскосмос рассматривает возможность проведения в будущем миссий на Марс, однако из-за существующих сейчас сроков полета к этой планете они пока неприемлемы.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Поезд отрезал руки петербурженке и ее дочери под Новгородом

Дочь потерпевшей кинулась спасать мать. В итоге женщине ампутировали левую конечность, а ее дочери хирурги отрезали кисти рук.
Обновлено в 04:29
Общество

В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Гаджеты

Смартфон Realme 5 получит четыре основные камеры

Обновлено в 05:02
Армия и оружие

Турция пытается остановить наступление сирийской армии в Идлибе

Анкара предприняла в понедельник попытку остановить успешную операцию сирийской армии по восстановлению контроля над южными районами провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия

Эпштейн подписал завещание за два дня до самоубийства

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн подписал завещание за два дня до самоубийства.
Обновлено в 05:35
Авто

Toyota представила новый 10-местный минивэн Toyota Majesty

Японская компания Toyota представила новый 10-местный микроавтобус Majesty.
Обновлено вчера в 11:39
Экономика

Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Общество

Минтруд исключил курение из причин штрафов на работе

Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при назначении заработной платы, сообщили 19 августа в пресс-службе Минтруда.
Обновлено вчера в 14:11
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая

Обновлено вчера в 05:30
Происшествия

СБУ предотвратила теракт в преддверии Дня независимости Украины

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала молодого человека, который планировал совершить несколько взрывов вместе с сообщниками в публичных местах в Сумской области накануне Дня независимости страны.
Обновлено в 05:57
Политика

Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом

Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено вчера в 06:52
Кино

Звезда «Стражей галактики» Майкл Рукер снимется в девятом «Форсаже»

Обновлено в 06:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зиявудин Гаджиевич Магомедов
Российский бизнесмен
Российский управленец, владелец и председатель совета директоров группы компаний «Сумма», владеющей, в частности, компаниями FESCO, 50% минус одна акция «Объединённой зерновой компании», «Глобалэлектросервис», «ИНТЭКС», «Стройновация» и 25,05% акций Новороссийского морского торгового порта. Двоюродный брат российского политического деятеля и предпринимателя Ахмеда Билалова.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное