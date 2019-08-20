Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинениеРБК 05:34
Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову. Им добавили два эпизода мошенничества, таким образом увеличив сумму ущерба по делу до 11 млрд рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.ТАСС05:35
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