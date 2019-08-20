Происшествия

Братьям Магомедовым ужесточили обвинениеРБК 05:34

Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
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с чего всё началось

Источник: МВД ужесточило обвинение братьям Магомедовым

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову. Им добавили два эпизода мошенничества, таким образом увеличив сумму ущерба по делу до 11 млрд рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
ТАСС05:35

Подробнее о событии

СМИ узнали об ужесточении обвинения братьям Магомедовым

Ведомости06:13

Братьев Магомедовых из «Суммы» обвинили в хищении 11 миллиардов рублей

Lenta.ru06:02

Братьям Магомедовым ужесточили обвинение

РБК05:34

Источник: МВД ужесточило обвинение братьям Магомедовым

ТАСС05:35

Ущерб по делу братьев Магомедовых увеличился до 11 млрд рублей

Коммерсантъ05:35

Братьям Магомедовым ужесточили обвинение

Известия05:44

МВД ужесточило обвинения братьям Магомедовым

Эхо Москвы07:30
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Происшествия

СК завершил расследование против ряда участников незаконных акций в Москве

Завершено расследование уголовных дел в отношении четырех участников несанкционированных акций в Москве, а также против блогера Владислава Синицы, разместившего скандальный пост в Twitter.
Обновлено в 10:13
Политика

Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста

Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.
Обновлено в 09:10
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Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.
Обновлено в 10:25
Происшествия

В Тульской области задержали водителя, сбившего паралимпийцев

Полицейские задержали водителя, сбившего в понедельник вечером в Тульской области трех инвалидов, которые передвигались на колясках, сообщает во вторник управление МВД по региону.
Обновлено в 10:42
Армия и оружие

Лавров прокомментировал испытания США запрещённой ДРСМД ракеты

США готовились к испытаниям новой крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении задолго до прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 10:36
Политика

Жириновский дал Киеву 48 часов для снятия водной блокады Крыма

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский крайне возмущен ситуацией с перекрытием Киевом поставки питьевой воды в Крым.
Обновлено в 04:12
Политика

Глава партии Зеленского назвал кандидата на пост спикера Рады

Пропрезидентская партия "Слуга народа" предложит назначить главу партии Дмитрия Разумкова спикером Верховной рады Украины, первым вице-спикером - Руслана Стефанчука, сообщил журналистам во вторник сам Разумков.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»

Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 01:39
Футбол

«Спартак» переиграл ЦСКА в дерби благодаря дублю Жиго

Во встрече 6-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" в столичном дерби обыграл на своём поле ЦСКА со счётом 2:1. Счёт открыл на 59-й минуте защитник хозяев Самуэль Жиго, отличившийся точным ударом головой после навеса Андре Шюррле.
Обновлено в 01:20
Баскетбол

«Автодор» подписал американского форварда Кука

Пресс-служба «Автодора» объявила о подписании контракта с форвардом Элджином Куком.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Вертолет с россиянами разбился в Греции

Обновлено в 10:32
Происшествия

Российская легкоатлетка умерла в 25 лет

Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.
Обновлено в 04:56
Политика

Макрон поспорил с Путиным об акциях протеста во Франции и России

В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.
Обновлено вчера в 12:53
Экономика

В России собрались изменить правила работы ломбардов

Правительство внесло в Госдуму новую версию закона о работе в России ломбардов: вводятся ограничения по размеру предельного займа, в 10 раз увеличивается минимальная стоимость вещи, которая должна быть продана на торгах, кроме того, ломбарды должны будут перерегистрироваться в ЦБ РФ по новым правилам.
Обновлено в 08:40
Общество

Трамп стал дедушкой в десятый раз

Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.
Обновлено в 09:16
Происшествия

В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна

В отношении жителя Саранска, пытавшегося выбросить с третьего этажа свою пятимесячную дочь, возбуждено уголовное дело: 37-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего.
Обновлено в 04:54
Политика

Макрон по-русски написал о европейской России

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о роли России в Европе на русском языке.
Обновлено в 07:07
Политика

Олег Буров избран новым мэром Риги

Депутаты Рижской думы на внеочередном заседании избрали новым мэром латвийской столицы кандидата от партии "Честь служить Риге" Олега Бурова.
Обновлено вчера в 15:28
Политика

Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России

«Радионуклидные станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили деятельность в России и сейчас обратно загружают данные в PTS»,— отметил господин Зербо в Twitter.
Обновлено в 09:08
Политика

Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны

На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено вчера в 23:33
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В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка

В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие

Почти 130 тысяч военных примут участие в учениях «Центр-2019»

Почти 130 тыс. человек, более 20 тыс. единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов будут привлечены к учениям «Центр-2019», которые пройдут с 16 по 21 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Обновлено вчера в 17:45
Общество

ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.
Обновлено в 06:13
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая

Обновлено вчера в 05:30
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Рогозин поблагодарил Маска за позитивное влияние на «Роскосмос»

20 августа глава корпорации "Роскосмос" поблагодарил Илона Маска за положительное влияние на работу своей корпорации.
Обновлено в 08:15
Космос

Ровно 5 лет назад из Microsoft ушел Балмер — тот самый, который создал Windows 7 и угробил Nokia

Обновлено в 08:10
Происшествия

Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Авто

Новый минивэн Toyota Majesty появится в России

В иерархии Toyota новинка займет нишу между обычным Hiace и премиальным минивэном Alphard. При этом Majesty на метр длиннее "Альфарда".
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес

Элтон Джон заступился за принца Гарри и Меган Маркл

Британский музыкант сэр Элтон Джон заступился за принца Гарри и его супругу Меган Маркл.
Обновлено в 01:59
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Зиявудин Гаджиевич Магомедов
Российский бизнесмен
Российский управленец, владелец и председатель совета директоров группы компаний «Сумма», владеющей, в частности, компаниями FESCO, 50% минус одна акция «Объединённой зерновой компании», «Глобалэлектросервис», «ИНТЭКС», «Стройновация» и 25,05% акций Новороссийского морского торгового порта. Двоюродный брат российского политического деятеля и предпринимателя Ахмеда Билалова.
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