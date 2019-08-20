Происшествия

Братьям Магомедовым ужесточили обвинениеРБК 05:34

Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось

Источник: МВД ужесточило обвинение братьям Магомедовым

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову. Им добавили два эпизода мошенничества, таким образом увеличив сумму ущерба по делу до 11 млрд рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
ТАСС05:35

Подробнее о событии

СМИ узнали об ужесточении обвинения братьям Магомедовым

Ведомости06:13

Братьев Магомедовых из «Суммы» обвинили в хищении 11 миллиардов рублей

Lenta.ru06:02

Источник: МВД ужесточило обвинение братьям Магомедовым

ТАСС05:35

Братьям Магомедовым ужесточили обвинение

Известия05:44

Ущерб по делу братьев Магомедовых увеличился до 11 млрд рублей

Коммерсантъ05:35

Братьям Магомедовым ужесточили обвинение

РБК05:34

МВД ужесточило обвинения братьям Магомедовым

Эхо Москвы07:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Здоровье

Почти 100 человек госпитализировали после курения электронных сигарет

Ранее в Совфеде заявили о поддержке инициативе о запрете курения кальянов в местах общепита, а также приравнивания к табачным изделиям электронные сигареты.
Обновлено в 06:55
Космос

На МКС робот «Федор» полетит в компании с вязанной Марусей

Обновлено в 07:01
Экономика

В Петербурге продается крупный участок на намыве Васильевского острова

В Петербурге продается крупный участок земли под застройку жильем и коммерческой недвижимостью на намыве Васильевского острова.
Обновлено в 04:40
Общество

В Гидрометцентре заявили, что волны тепла в Москве не будет

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что период жаркой погоды в Москве будет продолжаться не более трёх дней, поэтому не может считаться волной тепла.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

В Кремле считают пуск США ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, доказательством того, что американцы изначально вели дело к подрыву ДРСМД, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:03
Происшествия

В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка

Обновлено в 05:57
Киберспорт

«Ведьмак 3: Дикая охота» выйдет на Nintendo Switch в октябре

Студия CD PROJEKT RED в рамках gamescom 2019 объявила дату выхода ролевого экшена «Ведьмак 3: Дикая охота» на Nintendo Switch.
Обновлено вчера в 14:52
Футбол

У Ефремова диагностирован разрыв крестообразной связки колена

Как сообщила пресс-служба армейцев, медицинское обследование выявило у 24-летнего футболиста разрыв двух связок правого коленного сустава – медиальной и передней крестообразной.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео первого полёта беспилотника «Альтиус-У»

Минобороны России опубликовало видео первого полёта военного беспилотного летательного аппарата «Альтиус-У».
Обновлено в 06:40
Экономика

Суд арестовал счета петербургского миллиардера Александра Кашина

Арбитражный суд Петербурга арестовал счета и имущество бизнесмена Александра Кашина, постановление опубликовано в картотеке арбитражных дел.
Обновлено в 07:35
Политика

Twitter запретил рекламу государственных СМИ

Социальная сеть Twitter ввела запрет на публикацию рекламы государственных СМИ на своей платформе, сообщается в опубликованном на сайте компании заявлении.
Обновлено вчера в 15:49
Армия и оружие

Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью

Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено вчера в 12:26
Технологии

Рогозин похвалил Илона Маска за вызов «Роскосмосу»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что появление компании SpaceX Илона Маска заставило госкорпорацию начать разработку новых ракет.
Обновлено в 06:11
Общество

ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.
Обновлено в 06:13
Политика

Макрон по-русски написал о европейской России

Ранее стало известно, что на пресс-конференции до начала переговоров с президентом России Владимиром Путиным Макрон заявил, что у России особые отношения с западным миром, поскольку Европа — часть русской души.
Обновлено в 07:07
Происшествия

В Сумской области Украины предотвращен теракт — СБУ

Сотрудники СБУ задержали в Сумах члена экстремистской группировки, который планировал вместе с сообщниками совершить теракт.
Обновлено в 06:24
Политика

Лукашенко назвал главное достижение Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главным достижением республики является отсутствие олигархов, которые «рулят» страной, а также преступников, которые могли бы поделить ее на части и крышевать их.
Обновлено в 06:17
Политика

Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве

Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия

Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге

Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
Обновлено в 06:44
Политика

В Кремле оценили возможность встречи Зеленского и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:16
Кино

Крис Пайн сыграет адвоката Ричарда Никсона

Как сообщает Variety, актер сыграет советника Ричарда Никсона Джона Дина.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину

Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину Андрей и Мария решили расстаться после 16 лет брака, однако официальных документов о разводе пока не получили.
Обновлено в 04:37
Политика

Участники профсоюза «Учитель» отказались работать на выборах в Мосгордуму

В Москве члены профсоюза "Учитель" решили не участвовать в работе участковых избирательных комиссий на выборах в Мосгордуму и призвали других учителей поступить так же.
Обновлено в 05:46
Культура

FT: Apple потратила более $6 млрд на свой стриминговый сервис

Обновлено в 04:53
Общество

В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов

Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
Обновлено в 05:57
Финансы

В ЦБ отметили рост прибыли банковского сектора за последние полгода

Российские банки в январе - июле 2019 года заработали 1,178 трлн руб. против 776 млрд руб. годом ранее, сообщается в материалах ЦБ РФ.
Обновлено в 07:09
Происшествия

В Саранске мужчина пытался выкинуть из окна 5-месячного ребенка

О неадекватном поведении мужчины в полицию сообщили прохожие. Они увидели, что он свесил малыша за ноги из окна.
Обновлено вчера в 20:51
Экономика

Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Космос

У «Роскосмоса» нет денег на создание солнечного паруса, заявил Рогозин

"Роскосмос" из-за отсутствия финансирования не разрабатывает солнечный парус, использующий силу солнечного ветра для движения, но не видит технических проблем для реализации такого проекта.
Обновлено в 06:03
Политика

Джонсон предложил ЕС новые условия Brexit

Джонсон предложил отказаться от «бэкстопа» в пользу «альтернативных соглашений».
Обновлено вчера в 22:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зиявудин Гаджиевич Магомедов
Российский бизнесмен
Российский управленец, владелец и председатель совета директоров группы компаний «Сумма», владеющей, в частности, компаниями FESCO, 50% минус одна акция «Объединённой зерновой компании», «Глобалэлектросервис», «ИНТЭКС», «Стройновация» и 25,05% акций Новороссийского морского торгового порта. Двоюродный брат российского политического деятеля и предпринимателя Ахмеда Билалова.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное