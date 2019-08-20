Происшествия

Братьям Магомедовым ужесточили обвинениеРБК 05:34

Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
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с чего всё началось

Источник: МВД ужесточило обвинение братьям Магомедовым

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову. Им добавили два эпизода мошенничества, таким образом увеличив сумму ущерба по делу до 11 млрд рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
ТАСС05:35

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СМИ узнали об ужесточении обвинения братьям Магомедовым

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МВД ужесточило обвинения братьям Магомедовым

Эхо Москвы07:30
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