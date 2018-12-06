Футбол

Братья Миранчуки поддержали Кокорина и Мамаева
Sportbox.RU
07:37

Полузащитники московского «Локомотива» и сборной России Антон и Алексей Миранчуки поддержали Александра Кокорина и Павла Мамаева, которым продлили срок заключения под стражу до 8 февраля.
Sportbox.RU07:37

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Футболисты «Локомотива» поддержали Кокорина и Мамаева

Фонтанка.Ру08:12

Миранчуки — Кокорину и Мамаеву: Оставайтесь сильными в любой ситуации

Нева Спорт07:40

Братья Миранчуки поддержали Кокорина и Мамаева

Sportbox.RU07:37

Братья Миранчуки – Кокорину и Мамаеву: пусть всё будет хорошо, пацаны, мы с вами

Чемпионат07:18

«Ждем как можно скорее. Обнимаю». Кто поддержал Кокорина и Мамаева

Спорт-Экспресс07:10

«Пусть все будет хорошо, пацаны. Мы с вами». Братья Миранчуки поддержали Кокорина и Мамаева

Sport24.ru06:02

Видео для Кокорина и Мамаева: футболистов поддержала команда

Версия.Инфовчера в 12:33
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Матч «Монако» – «Ницца» перенесён из-за акций протеста во Франции

Решение о переносе матча было принято в связи с акциями протеста против повышения цен на топливо, которые проходят во Франции в последние дни.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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