Общество
Братья Кличко проверили прочность нового стеклянного мостаNews.ru 08:27
Мэр столицы Украины Киева Виталий Кличко вместе с братом-боксёром Владимиром Кличко попрыгал на новом стеклянном пешеходно-велосипедном мосту. Таким образом они проверили прочность покрытия. Видео проверки градоначальник опубликовал в своём Twitter.
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