Общество

Братья Кличко проверили прочность нового стеклянного мостаNews.ru 08:27

Мэр столицы Украины Киева Виталий Кличко вместе с братом-боксёром Владимиром Кличко попрыгал на новом стеклянном пешеходно-велосипедном мосту. Таким образом они проверили прочность покрытия. Видео проверки градоначальник опубликовал в своём Twitter.
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Братья Кличко испытали новый стеклянный мост в Киеве

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Братья Кличко проверили на прочность новый стеклянный мост в Киеве — видео

Life.ru08:12

Братья Кличко проверили прочность нового стеклянного моста

News.ru08:27

Братья Кличко попрыгали на новом мосту в Киеве для проверки прочности

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