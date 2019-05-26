Общество

Братья Кличко попрыгали на новом мосту в Киеве для проверки прочностиФАН 07:04

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Мэр украинской столицы Виталий Кличко вместе со своим братом Владимиром проверил на прочность стеклянный пол нового пешеходного моста между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов. Об этом градоначальник Киева сообщил в своем Twitter-аккаунте.
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Братья Кличко проверили прочность нового стеклянного моста

News.ru08:27

Братья Кличко проверили на прочность новый стеклянный мост в Киеве — видео

Life.ru08:12

Братья Кличко попрыгали на новом мосту в Киеве для проверки прочности

ФАН07:04
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