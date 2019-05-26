Братья Кличко попрыгали на новом мосту в Киеве для проверки прочностиФАН 07:04

Мэр украинской столицы Виталий Кличко вместе со своим братом Владимиром проверил на прочность стеклянный пол нового пешеходного моста между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов. Об этом градоначальник Киева сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Братья Кличко попрыгали на новом мосту в Киеве для проверки прочности

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