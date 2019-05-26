Общество
Братья Кличко испытали новый стеклянный мост в КиевеСвободная Пресса 13:44
Как написал мэр Киева в своем Twitter-аккаунте, испытания пол прошел. По мнению Виталия Кличко, подобные нагрузки пол выдержит, так как квадратный метр рассчитан на усилие до 1150 килограмм, пишет «ФАН». По словам градоначальника, основные составляющие данного сооружения приобретались в Германии.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 20:12, Ашберн
Политика
Глава Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
В четверг президент США Дональд Трамп заявил о готовности включить китайскую телекоммуникационную компанию Huawei в американо-китайское торговое соглашение в случае, если оно будет заключено.
Обновлено в 19:35
Армия и оружие
Экс-командующий армией ДНР назвал причину отступления из Славянска
Гиркин уточнил, что в 2014 году украинская армия имела значительное преимущество в артиллерии, а также выставляла на несколько танков больше, чем ополченцы ДНР.
Обновлено в 16:28
Хоккей
Александр Овечкин: «Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой»
Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой.
Обновлено в 13:45
Музыка
Группа «Машина времени» отмечает 50-летие
Российская рок-группа "Машина времени" в понедельник отмечает 50-летие.
Обновлено в 17:28
Армия и оружие
Замаскированный под Су-57 истребитель США показали на видео
Появилось видео первого полета истребителя ВВС США F-16 в "пиксельной" голубой окраске, характерной для российского самолета пятого поколения Су-57.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено в 19:06
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Космос
NASA опубликовало изображение галактики Мессье 90
Недавно Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США поделилось с пользователями сети уникальным изображением галактики Мессье 90, полученным благодаря телескопу «Хаббл».
Обновлено в 18:58
Политика
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:58
Происшествия
На Киевском шоссе произошло смертельное ДТП
Серьезное ДТП произошло сегодня вечером на Киевском шоссе. Об этом рассказывают очевидцы в социальных сетях.
Обновлено в 16:36
Космос
Астрономы выяснили природу плазменных «сосисок» на Солнце
Обновлено 24 мая в 13:12
Политика
Меган Маркл отказалась обедать с Трампом
Герцогиня Сассекская Меган Маркл отказалась принимать участие в приемах и обедах в честь гостя.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Осужденный умер после попытки суицида в ярославском СИЗО
Осужденного, этапируемого через следственный изолятор, обнаружили в камере после попытки суицида.
Обновлено в 10:57
Политика
Правые партии Германии побеждают на выборах в Европарламент
Блок двух консервативных партий ХДС/ХСС побеждает на выборах в Европарламент от Германии.
Обновлено в 16:17
Политика
Ципрас собрался провести в Греции досрочные парламентские выборы
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о намерении провести в Греции досрочные парламентские выборы.
Обновлено в 18:31
Политика
Евреев предостерегли от ношения кипы в Германии
Глава немецкой государственной комиссии по антисемитизму Феликс Кляйн отметил растущее количество преступлений, совершаемых против евреев в Германии.
Обновлено вчера в 06:41
Финансы
Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара
Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено в 12:27
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Общество
Без труда с деньгами. Как обеспечить себя работой без официальной зарплаты
По официальным данным, нетрудоустроенными в регионе числятся 5,1% населения.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Кино
«Аладдин» возглавил российский прокат
Фильм режиссера Гая Ричи "Аладдин" возглавил российский прокат по итогам выходных.
Обновлено в 18:32
Общество
Москва стала лидером по социальным расходам
У лидеров рейтинга, Москвы и Санкт-Петербурга, объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека.
Обновлено в 17:36
Происшествия
Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго
При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено в 16:29