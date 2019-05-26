Общество
Братья Кличко испытали новый стеклянный мост в КиевеСвободная Пресса 13:44
Как написал мэр Киева в своем Twitter-аккаунте, испытания пол прошел. По мнению Виталия Кличко, подобные нагрузки пол выдержит, так как квадратный метр рассчитан на усилие до 1150 килограмм, пишет «ФАН». По словам градоначальника, основные составляющие данного сооружения приобретались в Германии.
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