Футбол
Братья Березуцкие продолжат работу в тренерском штабе «Витесса»ProstoProSport 12:52
Бывшие защитники ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкие останутся в тренерском штабе «Витесса». Об этом клуб из Арнема сообщил на своем официальном сайте. Оба работают в тренерском штабе Леонида Слуцкого с января нынешнего года.
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