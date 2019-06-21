Футбол
Братья Березуцкие продолжат работу в тренерском штабе «Витесса»ProstoProSport 12:52
Бывшие защитники ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкие останутся в тренерском штабе «Витесса». Об этом клуб из Арнема сообщил на своем официальном сайте. Оба работают в тренерском штабе Леонида Слуцкого с января нынешнего года.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:38, Вашингтон
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Обновлено в 12:13
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В Steam появилась официальная метка и раздел для игр с ЛГБТ-тематикой
Valve ввела в Steam новую метку и раздел "ЛГБТ+" - по этой метке можно найти игры на соответствующую тематику или её отдельными элементами.
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Как на самом деле шла оборона Брестской крепости
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Политика
Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии
Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Беглов счел провокацией видео с фальсификацией подписей в свою поддержку
Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал «провокацией, злым умыслом или какой-то глупостью» видео штаба оппозиционера Алексея Навального, на котором сотрудники бюджетных учреждений якобы фальсифицируют подписные листы в поддержку Беглова.
Обновлено в 19:31
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Жителям Таиланда запретят курить дома
Издание приводит статистику, согласно которой треть курильщиков Таиланда курят дома.
Обновлено в 10:29
Общество
Косатки из «китовой тюрьмы» хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
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Обновлено в 04:54
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Политика
Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового «майдана»
Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко предупредил об угрозе нового «майдана» в стране в случае отмены закона о государственном языке.
Обновлено в 17:55
Космос
Запуски американских кораблей к МКС отложены, заявил источник
Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что запуски американских беспилотного и пилотируемого кораблей Starliner к Международной космической станции (МКС) будут отложены.
Обновлено в 19:11
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Беременная Миранда Керр подчеркнула фигуру розовым мини-платьем
Для вечеринки Керр выбрала ярко-розовое мини-платье, чем еще больше подчеркнула свое интересное положение.
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В Удмуртии ищут новые возможности переработки мусора
Сегодня в Уфе прошло заседание окружного Совета по вопросам экологии. Участие в нём принял и Глава Удмуртии Александр Бречалов.
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Общество
Дроздов опроверг «скандальный уход» из «В мире животных»
Обновлено в 17:49
Политика
Пушков прокомментировал обвинения президента Грузии в адрес РФ
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в расколе грузинского общества Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков подверг сомнению компетентность президента Грузии Саломе Зурабишвили и заявил, что ее обвинения в адрес РФ беспочвенны.
Обновлено в 18:30
Футбол
«Спартак» объявил о переходе нападающего «Ромы» Понсе
Пресс-служба "Спартака" объявила о переходе нападающего "Ромы" Эзекиэля Понсе.
Обновлено в 08:29
Политика
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
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Яна Рудковская посмеялась над Миланой Тюльпановой
Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова улетела отдыхать на Мальдивы, однако оставила сына Артемия в Москве с родственниками.
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