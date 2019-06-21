Футбол

Братья Березуцкие продолжат работать в «Витессе» СлуцкогоBookmaker-ratings.ru 11:56

37-летние братья, в конце прошлого года получившие тренерскую лицензию УЕФА категории А, присоединились к российскому тренеру Леониду Слуцкому в Арнеме в качестве стажеров в начале января. Теперь же Алексей и Василий стали полноправными помощниками главного тренера «Витесса».
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«Витесс» объявил о продолжении сотрудничества с братьями Березуцкими

Sport24.ru11:57

Братья Березуцкие продолжат работу в «Витессе» ассистентами Слуцкого

RT на русском11:00

Березуцкие останутся в тренерском штабе «Витесса»

Спорт-Экспресс11:17

Братья Березуцкие продолжат помогать Слуцкому в тренерском штабе «Витесса»

Матч ТВ11:05

«Витесс» объявил о продолжении сотрудничества с братьями Березуцкими

РБК11:47

Братья Березуцкие продолжат работу в «Витессе»

Soccer.ru10:57

Братья Березуцкие продолжат работу в ФК «Витесс» в качестве помощников главного тренера

ТАСС10:36
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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