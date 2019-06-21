Футбол
Братья Березуцкие продолжат работать в «Витессе» СлуцкогоBookmaker-ratings.ru 11:56
37-летние братья, в конце прошлого года получившие тренерскую лицензию УЕФА категории А, присоединились к российскому тренеру Леониду Слуцкому в Арнеме в качестве стажеров в начале января. Теперь же Алексей и Василий стали полноправными помощниками главного тренера «Витесса».
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 12:01, Вашингтон
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