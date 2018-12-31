Футбол

Братья Березуцкие присоединятся к «Витессу» 3 января
Евро-футбол.ру
10:16

Алексей и Василий Березуцкие 3 января присоединятся к "Витессу" Леонида Слуцкого, сообщает пресс-служба клуба. В этот же день "Витесс" отправится на сбор в Португалию. Напомним, в декабре братья Березуцкие сдали экзамены на тренерскую лицензию УЕФА и теперь могут работать в штабе Слуцкого.
Евро-футбол.ру10:16

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Братья Березуцкие присоединятся к штабу «Витесса» 3 января на сборе в Португалии

ТАСС10:29

Березуцкие присоединятся на сбор «Витесса» Слуцкого 3 января

Спорт-Экспресс10:01

Березуцкие присоединятся к «Витессу» 3 января

Советский спорт10:09

Березуцкие присоединятся к тренерскому штабу Слуцкого в «Витессе» 3 января

Чемпионат10:26

Березуцкие присоединятся к «Витессу» Слуцкого 3 января

Sport24.ru09:51

Березуцкие присоединятся к «Витессу» 3 января на сборе в Португалии

Матч ТВ09:27

Березуцкие 3 января начнут работу в «Витессе» на сборе в Португалии

Sports.ru08:15
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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