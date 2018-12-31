Футбол

Братья Березуцкие присоединятся к «Витессу» 3 января
Евро-футбол.ру
10:16

Алексей и Василий Березуцкие 3 января присоединятся к "Витессу" Леонида Слуцкого, сообщает пресс-служба клуба. В этот же день "Витесс" отправится на сбор в Португалию. Напомним, в декабре братья Березуцкие сдали экзамены на тренерскую лицензию УЕФА и теперь могут работать в штабе Слуцкого.
Евро-футбол.ру10:16

Подробнее о событии

Братья Березуцкие присоединятся к штабу «Витесса» 3 января на сборе в Португалии

ТАСС10:29

Березуцкие присоединятся к тренерскому штабу Слуцкого в «Витессе» 3 января

Чемпионат10:26

Березуцкие 3 января начнут работу в «Витессе» на сборе в Португалии

Sports.ru08:15

Березуцкие присоединятся на сбор «Витесса» Слуцкого 3 января

Спорт-Экспресс10:01

Березуцкие присоединятся к «Витессу» Слуцкого 3 января

Sport24.ru09:51

Березуцкие присоединятся к «Витессу» 3 января на сборе в Португалии

Матч ТВ09:27

Березуцкие присоединятся к «Витессу» 3 января

Советский спорт10:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 11:26, Ашберн
Политика

Россия предоставила доступ к задержанному американскому шпиону

Москва предоставила консульский доступ к задержанному американцу Полу Уилану, который обвиняется в шпионаже.
Обновлено в 10:34
Происшествия

В Магнитогорске опознали 19 погибших в результате ЧП

Тела 19 из 22 погибших в результате взрыва газа и обрушения подъезда в десятиэтажном доме в Магнитогорске опознаны.
Обновлено в 10:22
Спорт

Устюгов выиграл бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в масс-старте на 15 километров классическим ходом на этапе многодневной гонки "Тур де Ски" в немецком Оберстдорфе.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Рошаль: спасенного в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать

Извлеченного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать.
Обновлено в 04:14
Происшествия

МЧС: Оставшихся под завалами в Магнитогорске могут не найти

Обновлено в 10:50
Происшествия

В Магнитогорске из-под завалов извлекли тело погибшего

Сообщение пресс-службы МЧС РФ: «Из-под завалов извлекли тело одного погибшего».
Обновлено 31.12.18 в 13:35
Происшествия

В Мурманской области при сходе лавины погибла девушка

Тело девушки обнаружили под лавиной на склоне горы Кукисвумчорр в Мурманской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.
Обновлено в 09:44
Общество

ФСБ разработала систему защиты храмов от террористов

ФСБ России разработала проект постановления правительства, утверждающий требования к антитеррористической защищенности религиозных объектов.
Обновлено в 07:51
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах

Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие

В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта

Обновлено в 08:39
Автоспорт

Семья Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия

Семья Михаэля Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия. Его текст публикует Sky Sports.
Обновлено в 08:06
Общество

Двое россиян выиграли по 500 млн рублей в «Русское лото»

Обновлено в 05:32
Экономика

Счетная палата оценила рост реальных доходов россиян в 2018 году на уровне 0-0,4%

Рост реальных доходов россиян составил в 2018 году 0-0,4% по сравнению с предыдущим годом согласно декабрьским оценкам Счетной палаты (СП).
Обновлено в 05:12
Политика

На Украине запретили телеканал NewsOne

Телеканалы "112 Украина" и NewsOne украинские власти неоднократно обвиняли в якобы необъективном освещении событий на Майдане и в Донбассе.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета

Обновлено вчера в 09:08
Происшествия

Опубликовано видео с места подрыва железнодорожного моста в Донецке

Министерство информации самопровозглашенной Донецкой народной республики опубликовало кадры с места подрыва опоры железнодорожного моста в Донецке.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске достигло 23 человек

Спасатели извлекли из-под завалов разрушенного жилого дома в Магнитогорске тело еще одного погибшего, сообщает пресс-служба МЧС.
Обновлено в 10:53
Наука

В Сибири начнут эксперименты по созданию плазменного двигателя

В Институте ядерной физики сибирского отделения Российской академии наук (РАН) в январе планируют начать эксперименты на сверхновой установке по удержанию термоядерной плазмы, технологию планируют использовать для создания ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия

Власти отвергли связь между двумя ЧП в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский призвал не верить слухам о связи двух инцидентов в Магнитогорске: обрушением подъезда жилого дома и пожаром в маршрутке.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Дом, в котором прогремел взрыв, может обрушиться в любой момент

Напомним, что работы по поиску внизу ведутся круглосуточно, практически без остановок.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Три человека погибли в Магнитогорске после взрыва маршрутки

Обновлено вчера в 13:50
Политика

Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем

Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Около 400 курдских бойцов покинули Манбидж

"В соответствии с договоренностями о возвращении территорий на севере Сирии к мирной жизни с 1 января 2019 года автоколонна из 30 автомобилей с бойцами курдских формирований покинула Манбидж в сторону восточного берега реки Евфрат", - говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы ведомства.
Обновлено в 10:21
Происшествия

В Сочи мужчина застрелил сожительницу и покончил с собой

Мужчина выстрелил из пистолета в свою сожительницу на парковке одного из торговых центров в Сочи.
Обновлено в 10:07
Происшествия

На Украине из церкви украли мощи Георгия Победоносца

Мощи Георгия Победоносца украли из церкви в Донецкой области, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Один из жителей дома в Магнитогорске чудом избежал гибели

Житель обрушившегося многоквартирного дома в Магнитогорске Евгений Юрченко чудом спасся от гибели. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35
Спорт

Антидопинговое агентство США призвало WADA вновь отстранить Россию

Глава антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт предложил вновь лишить Россию статуса соответствия стандартам WADA, передает ESPN.
Обновлено вчера в 05:58
Энергетика

Добыча нефти в России в 2018 году выросла на 1,6%

Добыча нефти и газового конденсата в России увеличилась в 2018 году на 1,6% - до 555,837 млн т, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) в среду.
Обновлено в 03:57
Общество

Тропический шторм надвигается на южные курорты Таиланда

Как отмечает издание Khaosod English, не исключено, что южные районы Таиланда могут подвергнуться удару тропического урагана впервые с 1962 года.
Обновлено в 04:24
Спорт

Непряева и Седова завоевали медали масс-старта на «Тур де Ски»

В немецком Оберстдорфе состоялся масс-старт в рамках этапа лыжной многодневки "Тур де Ски".
Обновлено в 06:51
ещё по теме
Алексей Владимирович Березуцкий
Российский футболист
Российский футболист, защитник. Заслуженный мастер спорта России. Шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, шестикратный обладатель Суперкубка России. Обладатель Кубка УЕФА 2004/05. Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу 2008. Алексей Березуцкий семь раз попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Леонид Викторович Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное