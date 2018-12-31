Футбол
Братья Березуцкие присоединятся к «Витессу» 3 января
Братья Березуцкие присоединятся к «Витессу» 3 январяЕвро-футбол.ру10:16
Алексей и Василий Березуцкие 3 января присоединятся к "Витессу" Леонида Слуцкого, сообщает пресс-служба клуба. В этот же день "Витесс" отправится на сбор в Португалию. Напомним, в декабре братья Березуцкие сдали экзамены на тренерскую лицензию УЕФА и теперь могут работать в штабе Слуцкого.
Евро-футбол.ру10:16
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Политика
Россия предоставила доступ к задержанному американскому шпиону
Москва предоставила консульский доступ к задержанному американцу Полу Уилану, который обвиняется в шпионаже.
Обновлено в 10:34
Происшествия
В Магнитогорске опознали 19 погибших в результате ЧП
Тела 19 из 22 погибших в результате взрыва газа и обрушения подъезда в десятиэтажном доме в Магнитогорске опознаны.
Обновлено в 10:22
Спорт
Устюгов выиграл бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в масс-старте на 15 километров классическим ходом на этапе многодневной гонки "Тур де Ски" в немецком Оберстдорфе.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Рошаль: спасенного в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать
Извлеченного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать.
Обновлено в 04:14
Происшествия
МЧС: Оставшихся под завалами в Магнитогорске могут не найти
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Магнитогорске из-под завалов извлекли тело погибшего
Сообщение пресс-службы МЧС РФ: «Из-под завалов извлекли тело одного погибшего».
Обновлено 31.12.18 в 13:35
Происшествия
В Мурманской области при сходе лавины погибла девушка
Тело девушки обнаружили под лавиной на склоне горы Кукисвумчорр в Мурманской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.
Обновлено в 09:44
Общество
ФСБ разработала систему защиты храмов от террористов
ФСБ России разработала проект постановления правительства, утверждающий требования к антитеррористической защищенности религиозных объектов.
Обновлено в 07:51
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах
Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта
Обновлено в 08:39
Автоспорт
Семья Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия
Семья Михаэля Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия. Его текст публикует Sky Sports.
Обновлено в 08:06
Общество
Двое россиян выиграли по 500 млн рублей в «Русское лото»
Обновлено в 05:32
Экономика
Счетная палата оценила рост реальных доходов россиян в 2018 году на уровне 0-0,4%
Рост реальных доходов россиян составил в 2018 году 0-0,4% по сравнению с предыдущим годом согласно декабрьским оценкам Счетной палаты (СП).
Обновлено в 05:12
Политика
На Украине запретили телеканал NewsOne
Телеканалы "112 Украина" и NewsOne украинские власти неоднократно обвиняли в якобы необъективном освещении событий на Майдане и в Донбассе.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия
Опубликовано видео с места подрыва железнодорожного моста в Донецке
Министерство информации самопровозглашенной Донецкой народной республики опубликовало кадры с места подрыва опоры железнодорожного моста в Донецке.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске достигло 23 человек
Спасатели извлекли из-под завалов разрушенного жилого дома в Магнитогорске тело еще одного погибшего, сообщает пресс-служба МЧС.
Обновлено в 10:53
Наука
В Сибири начнут эксперименты по созданию плазменного двигателя
В Институте ядерной физики сибирского отделения Российской академии наук (РАН) в январе планируют начать эксперименты на сверхновой установке по удержанию термоядерной плазмы, технологию планируют использовать для создания ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
Власти отвергли связь между двумя ЧП в Магнитогорске
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский призвал не верить слухам о связи двух инцидентов в Магнитогорске: обрушением подъезда жилого дома и пожаром в маршрутке.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Дом, в котором прогремел взрыв, может обрушиться в любой момент
Напомним, что работы по поиску внизу ведутся круглосуточно, практически без остановок.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Три человека погибли в Магнитогорске после взрыва маршрутки
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем
Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
Около 400 курдских бойцов покинули Манбидж
"В соответствии с договоренностями о возвращении территорий на севере Сирии к мирной жизни с 1 января 2019 года автоколонна из 30 автомобилей с бойцами курдских формирований покинула Манбидж в сторону восточного берега реки Евфрат", - говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы ведомства.
Обновлено в 10:21
Происшествия
В Сочи мужчина застрелил сожительницу и покончил с собой
Мужчина выстрелил из пистолета в свою сожительницу на парковке одного из торговых центров в Сочи.
Обновлено в 10:07
Происшествия
На Украине из церкви украли мощи Георгия Победоносца
Мощи Георгия Победоносца украли из церкви в Донецкой области, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Один из жителей дома в Магнитогорске чудом избежал гибели
Житель обрушившегося многоквартирного дома в Магнитогорске Евгений Юрченко чудом спасся от гибели. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35
Спорт
Антидопинговое агентство США призвало WADA вновь отстранить Россию
Глава антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт предложил вновь лишить Россию статуса соответствия стандартам WADA, передает ESPN.
Обновлено вчера в 05:58
Энергетика
Добыча нефти в России в 2018 году выросла на 1,6%
Добыча нефти и газового конденсата в России увеличилась в 2018 году на 1,6% - до 555,837 млн т, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) в среду.
Обновлено в 03:57
Общество
Тропический шторм надвигается на южные курорты Таиланда
Как отмечает издание Khaosod English, не исключено, что южные районы Таиланда могут подвергнуться удару тропического урагана впервые с 1962 года.
Обновлено в 04:24
Спорт
Непряева и Седова завоевали медали масс-старта на «Тур де Ски»
В немецком Оберстдорфе состоялся масс-старт в рамках этапа лыжной многодневки "Тур де Ски".
Обновлено в 06:51