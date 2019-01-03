Футбол

Братья Березуцкие присоединились к «Витессу» на сборе
Sport24.ru
07:49

Бывшие игроки ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкие прибыли на сбор голландского «Витесса» в Португалии. Березуцкие вошли в тренерский штаб команды и сегодня присоединятся к ней.
Sport24.ru07:49

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Березуцкие присоединились к «Витессу» на сборе

Газета.Ru08:31

Братья Березуцкие присоединились к «Витессу»

Советский спорт08:23

Братья Березуцкие присоединились к «Витессу»

Матч ТВ08:16

Братья Березуцкие присоединились к «Витессу» на сборе

Sport24.ru07:49

Братья Березуцкие прибыли на сбор «Витесса»

Спорт-Экспресс07:48

Братья Березуцкие прибыли в расположение «Витесса» на сбор в Португалии

РИА Новости07:22

Березуцкие прибыли в расположение «Витесса» на сбор в Португалии

Sports.ru08:11
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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