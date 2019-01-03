Бывшие игроки ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкие прибыли на сбор голландского «Витесса» в Португалии. Березуцкие вошли в тренерский штаб команды и сегодня присоединятся к ней.

Братья Березуцкие присоединились к «Витессу» на сборе

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