Футбол

Братья Березуцкие присоединились к «Витессу» на сборе
Sport24.ru
07:49

Бывшие игроки ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкие прибыли на сбор голландского «Витесса» в Португалии. Березуцкие вошли в тренерский штаб команды и сегодня присоединятся к ней.
Sport24.ru07:49

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Березуцкие присоединились к «Витессу» на сборе

Газета.Ru08:31

Братья Березуцкие прибыли на сбор «Витесса»

Спорт-Экспресс07:48

Братья Березуцкие присоединились к «Витессу»

Матч ТВ08:16

Братья Березуцкие присоединились к «Витессу» на сборе

Sport24.ru07:49

Братья Березуцкие присоединились к «Витессу»

Советский спорт08:23

Братья Березуцкие прибыли в расположение «Витесса» на сбор в Португалии

РИА Новости07:22

Березуцкие прибыли в расположение «Витесса» на сбор в Португалии

Sports.ru08:11
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Космос

«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны

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Киев в ближайшее время планирует вновь отправить корабли военно-морских сил (ВМС) Украины через Керченский пролив.
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В Москве арестовали задержанного по обвинению в шпионаже американца

В Москве арестовали задержанного по обвинению в шпионаже американца Пола Уилана, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
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Устюгов стал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски»

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Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян подтвердил, что его подчиненные завершили поисково-спасательную операцию на месте обрушения подъезда в Магнитогорске.
Обновлено в 09:43
Экономика

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Акции компании Apple снизились более чем на 9% на открытии торгов после ухудшения прогноза выручки в связи со снижением объемов сбыта смартфонов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Спасатели в Магнитогорске достали из-под завалов собаку

Еще одно животное вытащили из-под завалов в Магнитогорске, где частично обрушился дом в результате взрыва газа.
Обновлено в 10:48
Космос

Зонд New Horizons передал первые снимки астероида Ultima Thule

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало первые снимки астероида Ultima Thule, сделанные зондом New Horizons.
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Финансы

Рубль укрепился по отношению к доллару и евро

Курс доллара по состоянию на 10:05 по мск опустился на 32,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня и составил 69,49 рубля, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
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Происшествия

Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве и растрате, экстрадирован из Франции в Россию.
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Культура

В первый день Нового года скончался Крис Кельми

1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 13:03
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«Росбалт»: У Уилана была флешка с секретными данными

У американца Пола Уилана, арестованного по обвинению в шпионаже, при задержании изъяли флешку с полным списком сотрудников некоего секретного ведомства, сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник в российских спецслужбах.
Обновлено в 03:10
Гаджеты

Основатель Xiaomi объяснил выделение Redmi в отдельный бренд

Руководитель и основатель Xiaomi Лей Цзунь объяснил решение компании выделить смартфоны Redmi в отдельный бренд.
Обновлено в 06:59
Культура

Скончалась заслуженная артистка России Райна Праудина

Заслуженная артистка России Райна Праудина скончалась на 84-м году жизни. Об этом заявили в пресс-службе театра «У Никитских ворот».
Обновлено в 09:45
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на ряде телефонов

На некоторых операционных системах для телефонов мессенджер WhatsApp перестанет работать. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Обновлено вчера в 04:13
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Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек»

Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза в интервью News.ru резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.
Обновлено вчера в 20:11
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Бывшая чемпионка мира по конькобежному спорту умерла в 37 лет

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Dow Jones рухнул на 600 пунктов на новостях от Apple

Американский фондовый индекс Dow Jones по итогам торгов 3 января упал на 657 пунктов, передает CNBC News.
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Происшествия

Боксер одним ударом убил сотрудника охраны Порошенко

Позже было установлено, что убитый являлся 26-летним сотрудником Управления государственной охраны, обеспечивающей безопасность первых лиц государства.
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Происшествия

В Киеве избит авиаконструктор ОКБ Антонова, создававший «Мрию»

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на телевизионную службу новостей украинского телеканала "1+1", сообщает, что стражами порядка избит один из создателей тяжелых советских самолетов Ан-74 и Ан-225 "Мрия", 81-летний Виктор Ковальский.
Обновлено в 08:18
Космос

Рогозин поздравил коллег из Китая с успешной посадкой «Чанъэ-4»

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин направил поздравления Китайскому Народному Космическому Агентству (КНКА) в связи с успешной посадкой межпланетной станции «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны.
Обновлено в 11:37
Происшествия

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Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-центра ГУ МЧС России по региону.
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Политика

В Германии предостерегли Запад от войны с Россией

Немецкий журналист Ули Геллерманн записал видеообращение, в котором предостерег мир от войны с Россией.
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Авто

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Как сообщает портал Autoclub со ссылкой на болгарское Facebook-сообщество "Център за борба с ръждата", на днях на складе в городе Благоевград были обнаружены десять седанов и один универсал BMW 5 Series в кузове E34, законсервированные сразу после поступления на склад 25 лет назад.
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Украинская православная церковь(УПЦ) может лишиться помещения в Киево-Печерской Лавре и Кременецко-Почаевском государственном историко-архитектурном заповеднике.
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Обвиняемые в убийстве фигуриста Тена не признали вину

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Ещё в сентябре и декабре 2018 года суд указывал, что правом на таксомоторные перевозки пассажиров в городе обладают только те водители, которые получают соответствующую лицензию и устанавливают значки такси.
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Генпрокуратура Саудовской Аравии потребовала казнить убийц Хашогги

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Семьи погибших при взрыве в Магнитогорске получат по миллиону рублей

Семьи погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске получат по одному миллиону рублей материальной помощи, сообщается в четверг в Telegram-канале главы региона Бориса Дубровского.
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Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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