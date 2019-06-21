Братья Березуцкие останутся в тренерском штабе Слуцкого в «Витессе»Чемпионат 12:01

«Витесс» на официальном сайте объявил, что бывшие защитники московского ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкие останутся в тренерском штабе клуба. Братья будут работать в качестве ассистентов наставника команды Леонида Слуцкого.

Братья Березуцкие останутся в тренерском штабе Слуцкого в «Витессе»

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