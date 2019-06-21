Футбол

Братья Березуцкие останутся в тренерском штабе Слуцкого в «Витессе»Чемпионат 12:01

«Витесс» на официальном сайте объявил, что бывшие защитники московского ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкие останутся в тренерском штабе клуба. Братья будут работать в качестве ассистентов наставника команды Леонида Слуцкого.
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Братья Березуцкие останутся в тренерском штабе Слуцкого в «Витессе»

Чемпионат12:01

Официально: Березуцкие стали тренерами «Витесса»

Советский спорт13:28

Березуцкие - официально помощники Слуцкого в «Витессе»

Sport.ru12:44

Братья Березуцкие продолжат работать в «Витессе»

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Sport24.ru16:09

Березуцкие останутся в тренерском штабе «Витесса»

Спорт-Экспресс11:17

Братья Березуцкие продолжат помогать Слуцкому в тренерском штабе «Витесса»

Матч ТВ11:05
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Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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