Футбол
Братья Березуцкие останутся в тренерском штабе Слуцкого в «Витессе»Чемпионат 12:01
«Витесс» на официальном сайте объявил, что бывшие защитники московского ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкие останутся в тренерском штабе клуба. Братья будут работать в качестве ассистентов наставника команды Леонида Слуцкого.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:34, Вашингтон
Политика
Путин поручил вывезти россиян из Грузии
Уточняется, что вопрос о безопасности российских граждан и их возвращению будет решаться в координации с властями Грузии.
Обновлено в 14:30
Наука
Создан первый управляемый силой мысли роботизированный манипулятор
Используя неинвазивный компьютерно-мозговой интерфейс (BCI), исследователи разработали первый в мире роботизированный манипулятор, управляемый силой мысли, а также демонстрирующий способность непрерывно отслеживать и следовать за курсором компьютера.
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия
В Петербурге проверяют информацию о госпитализации двух избитых детей
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу организована доследственная проверка по факту размещения 21 июня в ряде СМИ информации о госпитализации в одну из больниц города двоих малолетних мальчиков с подозрением на ротавирус, а также с побоями на лице и теле", - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Стало известно о погибшем в ходе беспорядков в Тбилиси
Один человек погиб в результате беспорядков в Грузии. По данным телеканала РЕН ТВ, пострадавший скончался в больнице в пятницу, 21 июня.
Обновлено в 14:26
Происшествия
Суд повторно арестовал экс-главу Раменского района
Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей знакомой, информирует ТАСС.
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес
Шепелев признался, почему скрывает сына Фриске от публики
Известный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, почему не публикует фотографии их общего с Жанной Фриске сына Платона.
Обновлено в 14:03
Политика
Россия возвращает граждан из Грузии
Президент поручил правительству вернуть граждан России, находящихся в Грузии в РФ.
Обновлено в 14:31
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле
"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31
Политика
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Обновлено в 11:45
Футбол
Самедов уходит из «Крыльев Советов»
Обновлено в 14:56
Политика
Помпео призовет Индию рассмотреть альтернативы покупке С-400
Обновлено в 12:00
Политика
США внесли в черный список пять китайских компаний
США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 15:30
Автоспорт
Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции
Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Политика
Последователи ПЦУ захватили храм Киевского патриархата в Ровно
Сторонники неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) в городе Ровно на северо-западе страны.
Обновлено в 15:33
Футбол
Румыния и Англия забили 6 мячей за 15 минут на ЧЕ среди молодежи
В рамках 2-го тура чемпиона Европы среди игроков до 21 года сборная Англии встречалась с командой Румынией.
Обновлено в 14:40
Футбол
Ерохин получил травму в матче с «Ваккером»
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин из-за травмы покинул поле во время контрольного матча с «Ваккером» (6:1). Хавбек получил рассечение головы в момент борьбы за верховой мяч в чужой штрафной на 82-й минуте встречи.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие
Россия утилизирует единственную украинскую подлодку
Министерство обороны России объявило тендер на утилизацию подлодки "Запорожье", доставшейся от украинских ВМС после возвращения Крыма в состав России.
Обновлено в 10:50
Политика
Путин назвал президентство Зеленского трагедией
Обновлено вчера в 09:58
Космос
ЕКА запускает зонд для обнаружения гостей из соседних галактик
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
В Румынии американские военные перепутали место проведения маневров
Американские военные перепутали место проведения маневров и в полной амуниции с оружием и на боевых машинах вторглись в сельхозугодья.
Обновлено в 00:58
Кино
Гран-при фестиваля «Зеркало» получил фильм Кантемира Балагова «Дылда»
Сегодня стало известно, что жюри присудило фильму высшие оценки - фильм Кантемира Балагова "Дылда" получил Гран-при фестиваля.
Обновлено в 16:10
Происшествия
В Петербурге горит павильон на рынке «Юнона»
На Юго-Западе города на улице Маршала Казакова горит павильон на территории рынка «Юнона».
Обновлено в 14:03
Авто
Volkswagen выиграл суд из-за рисунка
Обновлено в 14:43
Общество
В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей
Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
Журналистка американского издания Elle Джин Кэррол обвинила американского президента Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 14:49
Происшествия
На МКАД столкнулись 13 машин, есть пострадавшие
Столкновение 13 автомобилей произошло на МКАД, сообщает РЕН. По данным ГИБДД, в результате пострадали два человека.
Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес
Рэпер Саша Скул борется с раком
У рэпера обнаружился рак, с которым он сейчас активно борется, применяя интенсивный курс химиотерапии.
Обновлено в 11:27