Футбол
Брат владельца «Манчестер Сити» покупает «Ньюкасл»Евро-футбол.ру 03:46
Согласно информации Daily Mail, новым владельцем "сорок" станет шейх Халид бин Султан бен Заид Аль Нахайян, сводный брат владельца "Манчестер Сити" шейха Мансура. Эшли уже согласился продать "Ньюкасл" почти за 400 миллионов евро.
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СМИ узнали о согласии владельца «Ньюкасла» продать клуб арабскому шейху
Московский Комсомолецвчера в 21:10
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