Брат владельца «Манчестер Сити» покупает «Ньюкасл»Евро-футбол.ру 03:46

Согласно информации Daily Mail, новым владельцем "сорок" станет шейх Халид бин Султан бен Заид Аль Нахайян, сводный брат владельца "Манчестер Сити" шейха Мансура. Эшли уже согласился продать "Ньюкасл" почти за 400 миллионов евро.

Экономика В России магазины могут обязать принимать бутылки Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.

Экономика К «Ашан» потянулись иски от арендодателей Источники издания утверждают, что это уже тенденция - у арендодателей растут претензии к ретейлеру из-за проблем с оплатой аренды.

Космос Первый экипаж SpaceX прибыл в Звездный городок для тренировок Первый экипаж пилотируемого корабля SpaceX Crew Dragon приехал на тренировки в подмосковный Звездный городок, передает РИА Новости.

Экономика В Москве выросли цены на полисы ОСАГО "Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".

Происшествия Строительные леса обрушились на стройке «Формулы-1» под Петербургом На строительстве объектов трассы "Формулы-1" под Санкт-Петербургом обрушились строительные леса, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи Ленобласти.

Экономика На Среднем Урале могут появиться семь новых долгостроев Семь строящихся жилых домов в Свердловской области находятся в зоне риска и могут быть заморожены.

Шоу-бизнес Беременная дочь Дмитрия Хворостовского вышла замуж Старшая дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака с балериной Светланой Ивановой сыграла свадьбу.

Происшествия Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.

Политика Напавшего на журналиста чиновника исключат из партии "Единая Россия" приняла решение исключить главу Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева из партии, передает РИА "Новости".

Авто АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.

Происшествия Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе Французская полиция арестовала подозреваемого в подготовке и исполнении взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.

Происшествия Бросившая сына в торговом центре москвичка попала на видео Москвичка бросила сына в игровой комнате супермаркета и предложила сотрудникам магазина оставить ребенка себе.

Политика Гройсман прокомментировал возможность дефолта на Украине Покидающий пост премьер-министра Украины Владимир Гройсман раскритиковал предложение объявить дефолт в стране.

Футбол УЕФА запретил «Арсеналу» проводить акцию в поддержку Мхитаряна в Баку Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил игрокам лондонского «Арсенала» провести акцию в поддержку армянского полузащитника Генриха Мхитаряна перед финальным матчем Лиги Европы с «Челси».

Политика Пиарщик Порошенко подал в суд на Зеленского Экс-сотрудник администрации президента Украины Владимир Горковенко, назначенный Петром Порошенко перед своим уходом членом Нацсовета по вопросам телевидения и радио, подал в суд на президента Владимира Зеленского.

Политика Велосипедист с булавой стал логотипом партии Зеленского «Слуга народа» Велосипедист с булавой стал логотипом партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", заявил в понедельник на пресс-конференции представитель партии Михаил Федоров.

Политика Кремль прокомментировал выход Медведчука из переговоров по Донбассу Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу недавнего заявления председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука о прекращении переговоров с Россией по Донбассу.

Кино Джеймс Макэвой покидает команду «Людей Икс» Актер Джеймс Макэвой, исполнитель роли профессора Чарльза Ксавьера в фильмах "Люди Икс", заявил, что больше не будет принимать участие в съемках франшизы.

Общество Минтруд предложил ввести для чиновников надбавку к зарплате Речь идёт о предложении Министерства труда России, предполагающем введение системы наставничества и выплат надбавок к зарплате за успешное обучение нового сотрудника.

Гаджеты Новые смартфоны Huawei могут выйти в России с задержкой Компания Huawei предупредила российских ретейлеров о возможной задержке выхода на рынок новых моделей смартфонов.

Авто Стартовали продажи нового Kia Sportage Корейский автопроизводитель 27 мая дал старт продажам Kia Sportage с системой полного привода нового поколения.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов провел спарринг с отцом Участие в подготовке принимает вся команда Хабиба, в том числе его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Космос В стартовавшую с Плесецка ракету «Союз-2.1б» ударила молния Начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук сообщил, что в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником ГЛОНАСС-М ударила молния при старте с космодрома Плесецк.

Футбол Портал WhoScored опубликовал символическую сборную сезона РПЛ Символическая сборная сезона в РПЛ по версии WhoScored: Юрий Дюпин ("Анжи"), Сергей Петров ("Краснодар"), Тони Шуньич ("Динамо"), Родриго Бекао (ЦСКА), Валерий Кичин ("Енисей"), Раванелли ("Ахмат"), Леандро Паредес ("Зенит"), Никола Влашич (ЦСКА), Виктор Классон ("Краснодар"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Артём Дзюба ("Зенит").

Происшествия Смертоносный торнадо в Оклахоме сняли на видео Точное число пострадавших пока не сообщалось. 24 мая было опубликовано видео воронки огромного торнадо в соседнем с Оклахомой штате Техас.