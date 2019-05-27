Футбол

Брат владельца «Ман Сити» может купить «Ньюкасл»Soccer.ru 06:30

Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли в ближайшее время может продать клуб. Сообщается, что "сорок" может приобрести шейх Халид бин Заед Аль Нехайан, который приходится сводным братом владельцу «Манчестер Сити» шейху Мансуру.
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Московский Комсомолецвчера в 21:10

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Газета.Ruвчера в 20:50

СМИ: владелец английского «Ньюкасла» согласился продать его шейху из ОАЭ

ТАССвчера в 20:37
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 09:26, Ашберн
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