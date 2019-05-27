Футбол
Брат владельца «Ман Сити» может купить «Ньюкасл»Soccer.ru 06:30
Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли в ближайшее время может продать клуб. Сообщается, что "сорок" может приобрести шейх Халид бин Заед Аль Нехайан, который приходится сводным братом владельцу «Манчестер Сити» шейху Мансуру.
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СМИ узнали о согласии владельца «Ньюкасла» продать клуб арабскому шейху
Московский Комсомолецвчера в 21:10
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