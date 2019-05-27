Футбол

Брат владельца «Ман Сити» может купить «Ньюкасл»Soccer.ru 06:30

Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли в ближайшее время может продать клуб. Сообщается, что "сорок" может приобрести шейх Халид бин Заед Аль Нехайан, который приходится сводным братом владельцу «Манчестер Сити» шейху Мансуру.
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Сводный брат владельца «Манчестер Сити» согласовал покупку «Ньюкасла»

Советский спорт03:23

Брат владельца «Манчестер Сити» согласовал покупку «Ньюкасл Юнайтед»

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Английский миллионер продаст «Ньюкасл» брату владельца «Манчестер Сити»

Газета.Ruвчера в 20:50

СМИ: Майк Эшли согласился продать «Ньюкасл». Покупатель - двоюродный брат владельца «Ман Сити»

Спорт-Экспресс00:28

СМИ узнали о согласии владельца «Ньюкасла» продать клуб арабскому шейху

Московский Комсомолецвчера в 21:10

СМИ: Владелец «Ньюкасла» согласился продать клуб шейху из ОАЭ

Матч ТВ01:29

СМИ: владелец английского «Ньюкасла» согласился продать его шейху из ОАЭ

ТАССвчера в 20:37
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В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
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Обновлено в 10:45
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Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
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Пункты выдачи российских паспортов жителям Донбасса нашли закрытыми

Паспортные столы в Ростовской области, которые должны выдавать российские паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не работают, сообщает «Новая газета».
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Авто

УАЗ добавил новые опции во внедорожник «Патриот»

Обновлено в 06:10
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В Ростовской области отменили карантин по гриппу птиц

На сегодняшний день Ростовская область благополучна по гриппу птиц, но опасность заноса заболевания сохраняется.
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Армия и оружие

«Ростех» назвал условие поставок боеприпасов в США

В "Ростехе" подчеркнули, что Россия способна поставлять на мировой рынок весь спектр боеприпасов к боевому, служебному и гражданскому оружию советского/российского стандартов, а также отдельным образцам оружия стандартов НАТО.
Обновлено в 11:39
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"Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете" в канун Дня пограничника.
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Научные специалисты в области геологии рассказали о найденном ими органическом веществе в Южной Африке.
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Майк Эшли
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Английский миллиардер и владелец сети спортивных магазинов «Sports Direct», а также футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед». В 2012 году журнал Forbes оценил его состояние в 1,5 миллиардов фунтов стерлингов, поместив его на 15-е место в списке самых богатых людей Великобритании.
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