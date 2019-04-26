Футбол

Брат вице-президента «Спартака» покинул клубГазета.Ru 04:53

Брат вице-президента московского "Спартака" Наиля Измайлова Равиль покинет клуб после завершения сезона, передает Sport24. По информации издания, из команды также уйдут директор академии "Спартака" имени Федора Черенкова Дмитрий Сидоров и руководитель проектов клуба Ирина Разинькина.
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Брат вице-президента «Спартака» покинул клуб

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Сергей Родионов
Футболист
Советский и российский футболист, нападающий, тренер, футбольный функционер. В настоящее время спортивный директор московского «Спартака». Мастер спорта СССР международного класса.
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