Футбол
Брат вице-президента «Спартака» покинул клубГазета.Ru 04:53
Брат вице-президента московского "Спартака" Наиля Измайлова Равиль покинет клуб после завершения сезона, передает Sport24. По информации издания, из команды также уйдут директор академии "Спартака" имени Федора Черенкова Дмитрий Сидоров и руководитель проектов клуба Ирина Разинькина.
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