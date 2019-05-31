Культура

Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужаГлобалМСК.ру 06:41

Молодой человек выступил с требованием возбудить соответствующее уголовное дело против известной исполнительницы Алсу и ее супруга бизнесмена Яна Абрамова. Родственник конкурсантки Рушаны Валеевой подчеркнул тот факт, что он категорически не согласен с конечными результатами голосования в проекте.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Брат участницы «Голоса» разъяснил заявление в полицию против Алсу

Московский Комсомолец11:17

Брат участницы шоу «Голос. Дети» потребовал возбудить дело против Алсу

РБК06:18

Известный адвокат оценил перспективы уголовного дела против семьи Алсу

Комсомольская правда09:59

Представитель Алсу отказалась комментировать проверку МВД итогов шоу «Голос.Дети»

ФАН08:36

Родственник участницы проекта «Голос» написал заявление в полицию из-за накрутки голосов в финале детской версии шоу

Эхо Москвы11:19

Рушана Валиева прокомментировала заявление брата на родителей Микеллы Абрамовой

МедиаКорСеть07:02

Семья участницы «Голоса» открестилась от заявления в МВД на Алсу

Газета.Ru06:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 19:09, Ашберн
Общество

В России вступают в силу правила тюнинга автомобилей

Правила внесения изменений в конструкцию эксплуатируемых автомобилей и других видов колесного транспорта вступают в силу в России с 1 июня.
Обновлено в 17:22
Культура

Джоан Роулинг пишет новые книги по вселенной Гарри Поттера

Сайт Pottermore, опубликовал анонс британской писательницы. Автор трудится над четырьмя книгами.
Обновлено в 05:31
Футбол

«Арсенал» открыт к продаже Озила

Проблемой для «Арсенала» может стать тот факт, что не каждый клуб готов в полной мере удовлетворить запросы Озила по зарплате.
Обновлено в 17:03
Футбол

ЧМ U-20. Групповой этап завершен, известны все участники плей-офф

Последние матчи группового этапа проходили в группах E и F: Группа Е: Сборная Франции одержала третью победу на турнире, обыграв команду Мали со счетом 3:2.
Обновлено в 16:28
Экономика

Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил вице-премьера Максима Акимова создать межведомственную рабочую группу, приоритетной задачей которой станет «выработка системных мер по обеспечению сбалансированного и устойчивого производства грузового подвижного состава на 2019 год и в долгосрочной перспективе».
Обновлено в 14:20
Авто

Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4

Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено в 09:02
Футбол

На финальный матч между «Арсеналом» и «Челси» можно было попасть бесплатно. Организаторы старались спасти статистику посещаемости

Как сообщает The Times, организаторы финала Лиги Европы в Баку бесплатно запускали на стадион всех желающих для лучшей заполняемости стадиона.
Обновлено в 18:57
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы

Обновлено в 13:58
Происшествия

Готовившего теракт курсанта военной академии признали невменяемым

Молодого человека обвиняли в подготовке теракта и признали невменяемым, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.
Обновлено в 07:55
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy Note 10 лишится кнопок

Если верить источнику, в Galaxy Note 10 не будет 3,5-мм разъёма для наушников и аппаратных клавиш, вроде кнопки включения, Bixby и кнопок громкости.
Обновлено в 12:39
Общество

В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров

Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено в 03:10
Политика

Трамп поддержал Джонсона как премьера Великобритании

Бывший министр иностранных дел Великобритании и сторонник Брекзита Борис Джонсон был бы отличной кандидатурой в кресло премьер-министра, сказал Трамп в пятницу, комментируя борьбу за лидерство в Консервативной партии накануне своего визита в королевство на следующей неделе.
Обновлено в 18:20
Авто

Hyundai Creta с начала продаж подорожал на 200 тысяч рублей

Первое подорожание случилось на следующий месяц после старта продаж – в сентябре, когда все комплектации кроссовера, кроме базовой, прибавили в цене по 10 тыс. рублей.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Названы причины сбоев в московском метро в мае

Московский метрополитен завершил анализ причин сбоев на серой ветке и Большой кольцевой линии 21 и 23 мая.
Обновлено в 17:21
Экономика

Биржи Европы снижаются из-за торговой напряженности

Фондовые индексы Европы в пятницу торгуются в минусе после заявлений президента США Дональда Трампа о введении высоких пошлин на импорт товаров из Мексики, акции автопроизводителей также снижаются в стоимости, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 06:25
Футбол

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионов

Обновлено в 18:11
Здоровье

Боль в боку у жительницы Великобритании оказалась симптомом рака

Обновлено в 10:56
Экономика

НТВ раскрыл детали нового дела против Ходорковского

Обновлено в 07:54
Хоккей

НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес

Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Меган Маркл затеяла перестройку исторического особняка

Обновлено в 15:21
Политика

ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров заявил, что благодаря новой методике проведения опроса о доверии российскому президенту Владимиру Путину респонденты чётче отвечают на вопросы и реже затрудняются с ответом.
Обновлено в 14:34
Финансы

«Ведомости»: Минфин проведет масштабную рекламную кампанию ОФЗ

В рамках рекламной кампании, подготовленной агентством SPN Communications, Минфин планирует задействовать банки-агенты по продаже бумаг: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и «Почта банк».
Обновлено в 06:43
Хоккей

Тарасенко пропустил тренировку «Сент-Луиса»

Лидер «Сент-Луис Блюз» форвард Владимир Тарасенко пропустил тренировку, сообщает журналист Дэн Роузен.
Обновлено в 13:31
Кино

Финальную серию «Игры престолов» придумал сам Джордж Мартин

Айзек Хемпстед-Райт, исполнивший роль Брана Старка в нашумевшем сериале «Игра престолов», заявил, что идея заключительного эпизода поступила лично от писателя Джорджа Мартина.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес

Виктория Боня показала, как быстро нарисовать шикарные стрелки

Периодически делится ими с подписчиками. Так она ответила на вопрос многих девушек, как нарисовать идеальные стрелки.
Обновлено в 13:00
Происшествия

При стрельбе в штате Вирджиния погибли 11 человек

Обновлено в 18:52
Общество

В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено в 17:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное