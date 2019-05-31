Культура
Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужаГлобалМСК.ру 06:41
Молодой человек выступил с требованием возбудить соответствующее уголовное дело против известной исполнительницы Алсу и ее супруга бизнесмена Яна Абрамова. Родственник конкурсантки Рушаны Валеевой подчеркнул тот факт, что он категорически не согласен с конечными результатами голосования в проекте.
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Общество
В России вступают в силу правила тюнинга автомобилей
Правила внесения изменений в конструкцию эксплуатируемых автомобилей и других видов колесного транспорта вступают в силу в России с 1 июня.
Обновлено в 17:22
Культура
Джоан Роулинг пишет новые книги по вселенной Гарри Поттера
Сайт Pottermore, опубликовал анонс британской писательницы. Автор трудится над четырьмя книгами.
Обновлено в 05:31
Футбол
«Арсенал» открыт к продаже Озила
Проблемой для «Арсенала» может стать тот факт, что не каждый клуб готов в полной мере удовлетворить запросы Озила по зарплате.
Обновлено в 17:03
Футбол
ЧМ U-20. Групповой этап завершен, известны все участники плей-офф
Последние матчи группового этапа проходили в группах E и F: Группа Е: Сборная Франции одержала третью победу на турнире, обыграв команду Мали со счетом 3:2.
Обновлено в 16:28
Экономика
Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил вице-премьера Максима Акимова создать межведомственную рабочую группу, приоритетной задачей которой станет «выработка системных мер по обеспечению сбалансированного и устойчивого производства грузового подвижного состава на 2019 год и в долгосрочной перспективе».
Обновлено в 14:20
Авто
Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4
Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено в 09:02
Футбол
На финальный матч между «Арсеналом» и «Челси» можно было попасть бесплатно. Организаторы старались спасти статистику посещаемости
Как сообщает The Times, организаторы финала Лиги Европы в Баку бесплатно запускали на стадион всех желающих для лучшей заполняемости стадиона.
Обновлено в 18:57
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Готовившего теракт курсанта военной академии признали невменяемым
Молодого человека обвиняли в подготовке теракта и признали невменяемым, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.
Обновлено в 07:55
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Note 10 лишится кнопок
Если верить источнику, в Galaxy Note 10 не будет 3,5-мм разъёма для наушников и аппаратных клавиш, вроде кнопки включения, Bixby и кнопок громкости.
Обновлено в 12:39
Общество
В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров
Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено в 03:10
Политика
Трамп поддержал Джонсона как премьера Великобритании
Бывший министр иностранных дел Великобритании и сторонник Брекзита Борис Джонсон был бы отличной кандидатурой в кресло премьер-министра, сказал Трамп в пятницу, комментируя борьбу за лидерство в Консервативной партии накануне своего визита в королевство на следующей неделе.
Обновлено в 18:20
Авто
Hyundai Creta с начала продаж подорожал на 200 тысяч рублей
Первое подорожание случилось на следующий месяц после старта продаж – в сентябре, когда все комплектации кроссовера, кроме базовой, прибавили в цене по 10 тыс. рублей.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Названы причины сбоев в московском метро в мае
Московский метрополитен завершил анализ причин сбоев на серой ветке и Большой кольцевой линии 21 и 23 мая.
Обновлено в 17:21
Экономика
Биржи Европы снижаются из-за торговой напряженности
Фондовые индексы Европы в пятницу торгуются в минусе после заявлений президента США Дональда Трампа о введении высоких пошлин на импорт товаров из Мексики, акции автопроизводителей также снижаются в стоимости, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 06:25
Футбол
«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионов
Обновлено в 18:11
Экономика
НТВ раскрыл детали нового дела против Ходорковского
Обновлено в 07:54
Хоккей
НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Меган Маркл затеяла перестройку исторического особняка
Обновлено в 15:21
Политика
ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров заявил, что благодаря новой методике проведения опроса о доверии российскому президенту Владимиру Путину респонденты чётче отвечают на вопросы и реже затрудняются с ответом.
Обновлено в 14:34
Финансы
«Ведомости»: Минфин проведет масштабную рекламную кампанию ОФЗ
В рамках рекламной кампании, подготовленной агентством SPN Communications, Минфин планирует задействовать банки-агенты по продаже бумаг: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и «Почта банк».
Обновлено в 06:43
Хоккей
Тарасенко пропустил тренировку «Сент-Луиса»
Лидер «Сент-Луис Блюз» форвард Владимир Тарасенко пропустил тренировку, сообщает журналист Дэн Роузен.
Обновлено в 13:31
Кино
Финальную серию «Игры престолов» придумал сам Джордж Мартин
Айзек Хемпстед-Райт, исполнивший роль Брана Старка в нашумевшем сериале «Игра престолов», заявил, что идея заключительного эпизода поступила лично от писателя Джорджа Мартина.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес
Виктория Боня показала, как быстро нарисовать шикарные стрелки
Периодически делится ими с подписчиками. Так она ответила на вопрос многих девушек, как нарисовать идеальные стрелки.
Обновлено в 13:00
Происшествия
При стрельбе в штате Вирджиния погибли 11 человек
Обновлено в 18:52
Общество
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено в 17:48