Культура
Брат участницы «Голоса» подал на Алсу заявление в полициюVSE42 Новости вчера в 05:08
Родственник бывшей участницы шоу "Голос" Рушаны Валиевой обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении Алсу и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова.
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Рушана Валиева прокомментировала заявление брата на родителей Микеллы Абрамовой
МедиаКорСетьвчера в 07:02
Известный адвокат оценил перспективы уголовного дела против семьи Алсу
Комсомольская правдавчера в 09:59
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $66
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $66 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено 30 мая в 12:24
Политика
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12
Число жертв стрельбы в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) возросло до 12.
Обновлено вчера в 22:06
Гаджеты
Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено вчера в 02:30
Кино
Боатенг сыграл инопланетянина в четвертой части «Людей в черном»
Футболист принял участие в съемках новой, четвертой части «Людей в черном», сыграв инопланетянина.
Обновлено вчера в 22:16
Путешествия
Зачем россиянам ехать в Германию
В 2018 году в Германии побывала 691 тысяча россиян (седьмой показатель), что на 6,4 процента больше, чем в 2017 году.
Обновлено вчера в 17:08
Космос
Роскосмос и НАСА договорились хранить молчание о «дырке» в «Союзе»
Роскосмос и НАСА договорились не разглашать предварительную информацию о расследовании по «дырке» в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09», сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Обновлено вчера в 06:25
Авто
Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4
Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено вчера в 09:02
Космос
Опубликована первая съемка солнечного затмения 1900 года
Британский институт кино (BFI) опубликовал первые документальные кадры, запечатлевшие солнечное затмение.
Обновлено 30 мая в 17:00
Политика
Трамп заявил о введении пошлин на все товары из Мексики
Пошлины начнут действовать с 10 июня, однако каждый месяц тарифы будут повышаться на 5 процентов, пока мексиканские власти не остановят поток нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в США.
Обновлено вчера в 03:07
Происшествия
Лишившаяся ног модель примет участие в марафоне
Американская модель Лорен Вассер (Lauren Wasser), лишившаяся обеих ног из-за инфекции, рассказала, что готовится к Нью-Йоркскому марафону, который пройдет в ноябре.
Обновлено вчера в 20:22
Футбол
Роналдо сделал прогноз на финал Лиги чемпионов
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо предположил исход финальной встречи Лиги чемпионов "Тоттенхэм" — "Ливерпуль", передает "Советский спорт".
Обновлено 30 мая в 22:17
Музыка
Дочь Алсу впервые дала интервью после скандала на «Голосе»
Дочь Алсу Микелла Абрамова впервые дала интервью после неоднозначной ситуации, случившейся на «Голосе».
Обновлено вчера в 06:45
Происшествия
Свидетели по делу «Седьмой студии» стали фигурантами нового дела
В отношении трех свидетелей по делу «Седьмой студии» возбуждено уголовно дело о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), рассказала агентству «Москва» адвокат Ирина Поверинова.
Обновлено вчера в 09:53
Здоровье
Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей
Укусы клещей могут быть полезны, так как благодаря им организм вырабатывает устойчивость ко всем клещевым инфекциям, заявила заслуженный врач России Наталья Толоконская в Facebook.
Обновлено вчера в 19:11
Общество
Россиянам существенно сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00
Технологии
Жители Подмосковья смогут отслеживать передвижение машин скорой помощи
По данным регионального правительства, около 70% поступающих вызовов в систему-112 региона адресовано специалистам скорой помощи.
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия
Протестующие в Гондурасе подожгли вход в посольство США
Сообщается, что протестующие принесли ко входу в американское посольство автомобильные покрышки, облили их бензином и подожгли.
Обновлено вчера в 19:48
Технологии
«Гэндальф» внедрил «Скан-архив» в компании «Креп-комп»
«Гэндальф» внедрил программу для создания электронного архива документов в компании-поставщике строительного крепежа «Креп-комп».
Обновлено вчера в 09:42
Авто
Cadillac презентовал высокопроизводительные седаны CT4-V и CT5-V
Американский автопроизводитель официально представил новые модификации своих седанов Cadillac CT4-V и CT5-V, получившие название «V-Series».
Обновлено вчера в 05:28
Политика
Розенко пригрозил Зеленскому за русский язык
Вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что пришедший к власти президент Украины Владимир Зеленский, который периодически переходит с украинского на русский язык в выступлениях, может «огрести», как депутаты и чиновники времен правления Виктора Януковича.
Обновлено вчера в 04:17
Политика
Зеленский просит ЕС сохранить санкции против России
"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.
Обновлено вчера в 12:13
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:27
Гаджеты
Xiaomi представила смарт-часы с автономной работой до 20 дней
Xiaomi представила в Китае умные часы Amazfit Youth Edition. По словам производителя, новинка сможет работать от одного заряда до 20 дней.
Обновлено вчера в 08:12
Армия и оружие
Военный контингент США в Польше увеличится на тысячу человек
Американских военных в Польше станет больше - контингент увеличится минимум на тысячу человек. Об этом пишет газета Financial Times.
Обновлено вчера в 19:27
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено 30 мая в 23:14
Космос
Европейцы показали модель гиперзвукового высотного авиалайнера
Модель гиперзвукового авиалайнера, продемонстрированная на выставке Aerodays-2019, показывает ключевые особенности будущего самолета.
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия
Двух членов профсоюза Навального избили и задержали в ходе инспекции
Кену, по словам сотрудников штаба Навального в Петербурге, досталось дубинками. Оператора Гонзуревского задержали за отсутствие прописки.
Обновлено вчера в 11:14