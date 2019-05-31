Брат участницы «Голоса» подал на Алсу заявление в полициюVSE42 Новости вчера в 05:08

Родственник бывшей участницы шоу "Голос" Рушаны Валиевой обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении Алсу и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова.

Брат участницы «Голоса» подал на Алсу заявление в полицию

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $66 Цена нефти марки Brent опустилась ниже $66 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Политика В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.

Происшествия Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12 Число жертв стрельбы в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) возросло до 12.

Гаджеты Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.

Политика Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17 Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.

Путешествия Зачем россиянам ехать в Германию В 2018 году в Германии побывала 691 тысяча россиян (седьмой показатель), что на 6,4 процента больше, чем в 2017 году.

Космос Роскосмос и НАСА договорились хранить молчание о «дырке» в «Союзе» Роскосмос и НАСА договорились не разглашать предварительную информацию о расследовании по «дырке» в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09», сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Авто Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4 Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.

Космос Опубликована первая съемка солнечного затмения 1900 года Британский институт кино (BFI) опубликовал первые документальные кадры, запечатлевшие солнечное затмение.

Политика Трамп заявил о введении пошлин на все товары из Мексики Пошлины начнут действовать с 10 июня, однако каждый месяц тарифы будут повышаться на 5 процентов, пока мексиканские власти не остановят поток нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в США.

Происшествия Лишившаяся ног модель примет участие в марафоне Американская модель Лорен Вассер (Lauren Wasser), лишившаяся обеих ног из-за инфекции, рассказала, что готовится к Нью-Йоркскому марафону, который пройдет в ноябре.

Футбол Роналдо сделал прогноз на финал Лиги чемпионов Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо предположил исход финальной встречи Лиги чемпионов "Тоттенхэм" — "Ливерпуль", передает "Советский спорт".

Музыка Дочь Алсу впервые дала интервью после скандала на «Голосе» Дочь Алсу Микелла Абрамова впервые дала интервью после неоднозначной ситуации, случившейся на «Голосе».

Происшествия Свидетели по делу «Седьмой студии» стали фигурантами нового дела В отношении трех свидетелей по делу «Седьмой студии» возбуждено уголовно дело о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), рассказала агентству «Москва» адвокат Ирина Поверинова.

Здоровье Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей Укусы клещей могут быть полезны, так как благодаря им организм вырабатывает устойчивость ко всем клещевым инфекциям, заявила заслуженный врач России Наталья Толоконская в Facebook.

Общество Россиянам существенно сократят новогодние каникулы Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.

Происшествия Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.

Технологии Жители Подмосковья смогут отслеживать передвижение машин скорой помощи По данным регионального правительства, около 70% поступающих вызовов в систему-112 региона адресовано специалистам скорой помощи.

Происшествия Протестующие в Гондурасе подожгли вход в посольство США Сообщается, что протестующие принесли ко входу в американское посольство автомобильные покрышки, облили их бензином и подожгли.

Технологии «Гэндальф» внедрил «Скан-архив» в компании «Креп-комп» «Гэндальф» внедрил программу для создания электронного архива документов в компании-поставщике строительного крепежа «Креп-комп».

Авто Cadillac презентовал высокопроизводительные седаны CT4-V и CT5-V Американский автопроизводитель официально представил новые модификации своих седанов Cadillac CT4-V и CT5-V, получившие название «V-Series».

Политика Розенко пригрозил Зеленскому за русский язык Вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что пришедший к власти президент Украины Владимир Зеленский, который периодически переходит с украинского на русский язык в выступлениях, может «огрести», как депутаты и чиновники времен правления Виктора Януковича.

Политика Зеленский просит ЕС сохранить санкции против России "Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.

Политика В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2» Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток-2».

Гаджеты Xiaomi представила смарт-часы с автономной работой до 20 дней Xiaomi представила в Китае умные часы Amazfit Youth Edition. По словам производителя, новинка сможет работать от одного заряда до 20 дней.

Армия и оружие Военный контингент США в Польше увеличится на тысячу человек Американских военных в Польше станет больше - контингент увеличится минимум на тысячу человек. Об этом пишет газета Financial Times.

Общество Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.

Космос Европейцы показали модель гиперзвукового высотного авиалайнера Модель гиперзвукового авиалайнера, продемонстрированная на выставке Aerodays-2019, показывает ключевые особенности будущего самолета.