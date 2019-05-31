Культура

Брат участницы «Голоса» подал заявление на АлсуBFM.ru 05:19

Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru. Первоначально по результатам голосования победительницей была объявлена дочь певицы Алсу — Микелла Абрамова.
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с чего всё началось

Брат участницы «Голоса» из Башкирии написал заявление на Алсу и ее мужа

Ильгиз Валеев считает, что родителей Микеллы Абрамовой следует привлечь к ответственности за противоправное влияние на результаты голосования в недавнем детском «Голосе».
МедиаКорСеть01:20

Подробнее о событии

Брат участницы шоу «Голос. Дети» потребовал возбудить дело против Алсу

РБК06:18

Брат участницы шоу «Голос» потребовал возбудить дело против Алсу и ее мужа

Ридус03:36

Семья участницы «Голоса» открестилась от заявления в МВД на Алсу

Газета.Ru06:49

На Алсу потребовали завести уголовное дело в связи со скандалом на «Голосе»

Lenta.ru05:28

Семья Рушаны Валиевой — о заявлении на Алсу: «Мы не общаемся с Ильгизом и не имеем отношения к его позиции»

Комсомольская правда05:20

Рушана Валиева прокомментировала заявление брата на родителей Микеллы Абрамовой

МедиаКорСеть07:02

Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа

РИА Новости03:25
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Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 08:24, Ашберн
Авто

Infiniti прекратила продажи двух моделей в России

Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес

Бузова вернет одежду пожаловавшемуся на нее дизайнеру Balenciaga

Модный дизайнер попросил певицу и звезду «Дома-2» Ольгу Бузову не носить больше вещи его бренда.
Обновлено в 01:44
Происшествия

В Петербурге два брата-дошкольника отравились антифризом

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мальчики 2011 и 2012 года рождения были экстренно госпитализированы с признаками тяжелого отравления.
Обновлено в 06:52
Здоровье

На Гавайях завелись черви, поедающие человеческий мозг

Обновлено в 08:17
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Политика

Путин присвоил аэропортам имена великих россиян

Обновлено в 05:51
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

В Астрахани судебные приставы разыскали на кладбище должника по алиментам, который пытался спрятаться в выкопанной могиле.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей

Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено в 08:00
Общество

Росконтроль проверил суфле «Птичье молоко»

В канун Международного детского дня эксперты Росконтроля провели экспертизу глазированного суфле следующих марок: "Птичье молоко" ("Рот Фронт"), "Птица Дивная" ("Акконд"), "Волжская птичка", "Коммунарка", "Шарлиз", "Птичьи сказки".
Обновлено в 05:39
Теннис

Вторая ракетка мира Плишкова проиграла в третьем круге Roland Garros

Обновлено в 06:39
Культура

Гильермо дель Торо показал своих монстров в последний раз

Выставка монстров Гильермо дель Торо открылась в Гвадалахаре — родном городе режиссера.
Обновлено в 07:39
Авто

Mercedes выпустит гибридный 800-сильный Mercedes-AMG GT73

Немецкая компания сообщила о том, что в скором времени представит мировой публике новую гибридную модель, которая, по слухам, станет самой мощной в линейке марки.
Обновлено в 06:40
Экономика

Суд арестовал активы и имущество братьев Ананьевых, включая самолет

Как сообщили "Газете.Ru" в банке, также суд наложил арест на 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, а также здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства (ИРРИ).
Обновлено в 04:01
Кино

Съемки сериала «Ведьмак» завершены

Обновлено в 04:51
Политика

Bloomberg: Россия отказалась продать Ирану комплексы C-400

Россия отказалась поставлять в Иран зенитно-ракетные комплексы С-400 из-за того, что сделка может обострить ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

Трое погибли в результате захвата заложников в Цюрихе

60-летний мужчина захватил двух женщин в заложники в одном из домов в швейцарском Цюрихе.
Обновлено в 07:36
Политика

В ООН оценили психическое здоровье Ассанжа в британской тюрьме

Спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер посетил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в британской тюрьме и дал свою оценку физическому и психологическому состоянию австралийца, пишет The Guardian.
Обновлено в 06:12
Авто

Новый кроссовер GAC GS8 приедет в Россию в сентябре

Кроссовер GAC GS8 станет первой моделью изширокой линейки GAC Motor, которая появится на рынке РФ.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

«Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ

Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

В Венгрии задержан капитан столкнувшегося с прогулочным катером судна

Венгерская полиция задержала капитана судна, которое столкнулось в среду вечером с прогулочным катером на Дунае в Будапеште.
Обновлено вчера в 20:38
Шоу-бизнес

Представитель Бекмамбетова обвинил в «болезни» режиссера желтую прессу

"Вообще никаких заболеваний нет", — уверенно заявил его представитель и добавил, что "информация о тяжелом заболевании — желтая пресса".
Обновлено в 07:32
Космос

Northrop Grumman объявила об успешных огневых испытаниях ракеты Omega

Обновлено в 00:47
Политика

Российского дипломата в Косово объявили персоной нон грата

Российского дипломата, сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова с 31 мая объявили персоной нон грата в этой непризнанной республике.
Обновлено в 08:02
Финансы

Доллар и евро в пять раз превзошли нацвалюты в торговле России и Китая

Платежи в долларах и евро по-прежнему составляют львиную долю во внешнеторговых расчетах России и Китая, а по итогам 2018 года доля российско-китайской торговли в национальных валютах — рублях и юанях — сократилась впервые после бурного роста в 2014–2017 годах.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

Салах включен в заявку «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов состоится завтра, 1 июня, в Мадриде. Соперником "красных" будет английский "Тоттенхем".
Обновлено в 08:15
Политика

Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в сирийском Идлибе, свои международные контакты на полях Высшего Евразийского экономического совета в Казахстане, а также итоги совещания о развитии сферы искусственного интеллекта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:39
Политика

Парубий обвинил Зеленского в кризисе на Украине

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что действия нового президента Украины Владимира Зеленского провоцируют кризис в стране.
Обновлено в 06:23
Общество

В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива

Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
Обновлено в 06:49
Футбол

Черчесов объяснил попадание четырех вратарей в заявку сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение вызвать четырех вратарей на июньские матчи отбора к Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие

Опубликовано видео атаки БПЛА на танк «Меркава»

Видеоролик с кадрами атаки беспилотного аппарата палестинской группировки «Исламский джихад» на танк израильской армии был опубликован на сайте организации 30 мая.
Обновлено в 02:31
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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