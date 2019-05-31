Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на АлсуBFM.ru 05:19
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru. Первоначально по результатам голосования победительницей была объявлена дочь певицы Алсу — Микелла Абрамова.
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с чего всё началось
Ильгиз Валеев считает, что родителей Микеллы Абрамовой следует привлечь к ответственности за противоправное влияние на результаты голосования в недавнем детском «Голосе».МедиаКорСеть01:20
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Суд арестовал активы и имущество братьев Ананьевых, включая самолет
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Съемки сериала «Ведьмак» завершены
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Bloomberg: Россия отказалась продать Ирану комплексы C-400
Россия отказалась поставлять в Иран зенитно-ракетные комплексы С-400 из-за того, что сделка может обострить ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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60-летний мужчина захватил двух женщин в заложники в одном из домов в швейцарском Цюрихе.
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В ООН оценили психическое здоровье Ассанжа в британской тюрьме
Спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер посетил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в британской тюрьме и дал свою оценку физическому и психологическому состоянию австралийца, пишет The Guardian.
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Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС.
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Венгерская полиция задержала капитана судна, которое столкнулось в среду вечером с прогулочным катером на Дунае в Будапеште.
Обновлено вчера в 20:38
Шоу-бизнес
Представитель Бекмамбетова обвинил в «болезни» режиссера желтую прессу
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Платежи в долларах и евро по-прежнему составляют львиную долю во внешнеторговых расчетах России и Китая, а по итогам 2018 года доля российско-китайской торговли в национальных валютах — рублях и юанях — сократилась впервые после бурного роста в 2014–2017 годах.
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Обновлено в 06:39
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Парубий обвинил Зеленского в кризисе на Украине
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В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение вызвать четырех вратарей на июньские матчи отбора к Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.
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Армия и оружие
Опубликовано видео атаки БПЛА на танк «Меркава»
Видеоролик с кадрами атаки беспилотного аппарата палестинской группировки «Исламский джихад» на танк израильской армии был опубликован на сайте организации 30 мая.
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