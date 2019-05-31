Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на АлсуBFM.ru 05:19
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru. Первоначально по результатам голосования победительницей была объявлена дочь певицы Алсу — Микелла Абрамова.
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с чего всё началось
Ильгиз Валеев считает, что родителей Микеллы Абрамовой следует привлечь к ответственности за противоправное влияние на результаты голосования в недавнем детском «Голосе».МедиаКорСеть01:20
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Правительство Малайзии требует убедительные доказательства того, что Россия несет ответственность за крушение пассажирского Boeing 777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году в небе над Донбассом.
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Айзек Хемпстед-Райт, сыгравший Брана Старка, рассказал в документальном фильме HBO о съемках «Игры престолов» о том, что писатель утвердил каждый кадр в финальном сезоне.
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Политика
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«Спасибо за поддержку санкционной политики против России — и надеюсь на её продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью», — цитирует пресс-служба президента Зеленского.
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В Астрахани судебные приставы разыскали должника по алиментам, который пытался спрятаться на кладбище в выкопанной могиле.
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Наука
Размер мозга и фертильность у млекопитающих связали с видом воспитания
Ученые из Университета Цюриха (Швейцария) провели масштабное исследование, в котором проследили за 478 млекопитающими, относящимися к разным отрядам, и заметили корреляцию между видами воспитания и размером мозга потомства, а также фертильностью.
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Меган Маркл запланировала дату поездки с сыном в Америку
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Общество
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Выступление Путина в Кремле запомнится россиянам новым мемом
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