Культура

Брат участницы «Голоса» подал заявление на АлсуBFM.ru 05:19

Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru. Первоначально по результатам голосования победительницей была объявлена дочь певицы Алсу — Микелла Абрамова.
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с чего всё началось

Брат участницы «Голоса» из Башкирии написал заявление на Алсу и ее мужа

Ильгиз Валеев считает, что родителей Микеллы Абрамовой следует привлечь к ответственности за противоправное влияние на результаты голосования в недавнем детском «Голосе».
МедиаКорСеть01:20

Подробнее о событии

Брат участницы «Голоса» разъяснил заявление в полицию против Алсу

Московский Комсомолец11:17

Родственник участницы проекта «Голос» написал заявление в полицию из-за накрутки голосов в финале детской версии шоу

Эхо Москвы11:19

Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа

РИА Новости03:25

Брат участницы шоу «Голос. Дети» потребовал возбудить дело против Алсу

РБК06:18

Рушана Валиева прокомментировала заявление брата на родителей Микеллы Абрамовой

МедиаКорСеть07:02

Семья участницы «Голоса» открестилась от заявления в МВД на Алсу

Газета.Ru06:49

Известный адвокат оценил перспективы уголовного дела против семьи Алсу

Комсомольская правда09:59
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Происшествия

Глава Раменского района Подмосковья задержан по подозрению в убийстве

Главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве.
Обновлено в 13:53
Политика

Россия расширила черный список представителей Евросоюза

Москва расширила список представителей стран и институтов ЕС, которым запрещен въезд в Россию, сообщается на сайте МИД.
Обновлено в 09:01
Общество

Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей

Президент России Владимир Путин присвоил имена выдающихся деятелей 44 российским аэропортам, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 06:37
Политика

Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата

Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес

Меган Маркл затеяла «идеальный ремонт» ради ребенка

«Герцогиня очень вовлечена в проект и хочет, чтобы окончательный вариант стал идеальным для них [с супругом] и Арчи», — приводит The Mirror слова источника.
Обновлено в 08:36
Наука

Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года

Обновлено вчера в 21:27
Общество

Машков заступился за школьников с БДСМ-выпускного во Владивостоке

Обновлено в 13:13
Общество

Петербуржцы пожаловались на рекламу о кастрации неверных мужей

Петербуржцы пожаловались в антимонопольное ведомство на рекламный щит ветеринарной клиники.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес

Настя Каменских в леопардовом купальнике позировала Потапу на яхте

Исполнительница в леопардовом купальнике, словно женщина-кошка, позирует своему любимому, который ее активно снимает.
Обновлено вчера в 22:52
Теннис

Кеи Нишикори добился победы в третьем круге «Ролан Гаррос»

Обновлено в 11:19
Общество

Главу охраны Цукерберга обвинили в расизме в адрес жены главы Facebook

Обновлено в 11:01
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $64

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,3% - до $63,89 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:19
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Общество

Счетная палата: у пенсионера остается не более 200 руб. в день на себя

Пенсионер в России при средней пенсии в 14 тыс. руб. с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства может потратить на себя не более 200 руб. в день, рассказала в интервью «РИА Новости» аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Нойз МС пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии

PR-менеджер российского рэпера Нойз МС Елизавета Коровина заявила, что певец пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии.
Обновлено в 13:46
Здоровье

Минздрав поддержал запрет кальянов в ресторанах и кафе

Минздрав поддерживает запрет кальянов в местах общественного питания, так как их курение наносит существенный вред здоровью работников и посетителей заведений.
Обновлено вчера в 21:16
Политика

Глава МИД Японии собрался обсудить с Лавровым мирный договор

Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что рассчитывает обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым вопрос мирного договора и совместной хозяйственной деятельности на четырех Курильских островах.
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия

На станции Шиес сотрудники полиции задержали Анну Шекалову

Одна из самых известных в Архангельской области экоактивисток задержана на станции Шиес Ленского района Архангельской области.
Обновлено 29 мая в 08:59
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о сговоре генералов ВСУ против Зеленского

Обновлено в 12:47
Происшествия

СК возбудил дело из-за суицида заключённого в СИЗО Ярославля

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства после смерти заключённого в СИЗО-1 в Ярославле.
Обновлено в 13:30
Экономика

Суд арестовал активы и имущество братьев Ананьевых, включая самолет

Как сообщили "Газете.Ru" в банке, также суд наложил арест на 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, а также здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства (ИРРИ).
Обновлено в 04:01
Политика

Савченко: армейские склады взрывали по личному приказу Порошенко

Склад боеприпасов украинской армии в Харьковской области был взорван по приказу экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 04:43
Политика

Дональд Трамп ужесточил правила импорта из Мексики

Президент США Дональд Трамп заявил о введении пятипроцентных пошлин на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 23:34
Футбол

Антонио Конте стал главным тренером «Интера»

Обновлено в 01:56
Хоккей

«Трактор» подписал контракт с форвардом «Коламбуса» Седлаком

Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес

Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения

Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Защита Мамаева пожаловалась на приговор омбудсмену

Адвокат футболиста Павла Мамаева попросил уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову помочь защитить права футболиста и других фигурантов.
Обновлено в 11:01
Общество

Россиянам существенно сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес

Гузеева рассказала о периоде, когда пила запоями

В рамках эфира Лариса Гузеева, сопереживая героине шоу, рассказала о периоде своей жизни, когда пила запоями.
Обновлено в 05:48
Политика

ВЦИОМ рассказал о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину

ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено в 12:36
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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