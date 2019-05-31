Брат участницы «Голоса» подал заявление на АлсуBFM.ru 05:19

Ильгиз Валеев считает, что родителей Микеллы Абрамовой следует привлечь к ответственности за противоправное влияние на результаты голосования в недавнем детском «Голосе».

с чего всё началось

Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru. Первоначально по результатам голосования победительницей была объявлена дочь певицы Алсу — Микелла Абрамова.

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