Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на АлсуBFM.ru 05:19
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru. Первоначально по результатам голосования победительницей была объявлена дочь певицы Алсу — Микелла Абрамова.
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с чего всё началось
Ильгиз Валеев считает, что родителей Микеллы Абрамовой следует привлечь к ответственности за противоправное влияние на результаты голосования в недавнем детском «Голосе».МедиаКорСеть01:20
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Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что до конца 2019 года в интересах российского оборонного ведомства будут запущены два модернизированных спутника связи «Меридиан-М».
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев госпитализирован после травмы, полученной на тренировке.
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В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
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