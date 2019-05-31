Культура

Брат участницы «Голоса» подал на Алсу заявление в полициюVSE42 Новости 05:08

Родственник бывшей участницы шоу "Голос" Рушаны Валиевой обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении Алсу и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Родственник участницы проекта «Голос» написал заявление в полицию из-за накрутки голосов в финале детской версии шоу

Эхо Москвы11:19

На Алсу потребовали завести уголовное дело в связи со скандалом на «Голосе»

Lenta.ru05:28

Известный адвокат оценил перспективы уголовного дела против семьи Алсу

Комсомольская правда09:59

Брат участницы шоу «Голос. Дети» потребовал возбудить дело против Алсу

РБК06:18

Рушана Валиева прокомментировала заявление брата на родителей Микеллы Абрамовой

МедиаКорСеть07:02

Семья участницы «Голоса» открестилась от заявления в МВД на Алсу

Газета.Ru06:49

Брат участницы «Голоса» разъяснил заявление в полицию против Алсу

Московский Комсомолец11:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 20:39, Ашберн
Авто

Mercedes выпустит гибридный 800-сильный Mercedes-AMG GT73

Обновлено в 05:12
Финансы

ЦБ ввел новые ограничения против роста валютных вкладов

По статистике ЦБ, с 1 января по 1 апреля 2019 года объем (но не доля) валютных вкладов физлиц снизился — с 6,1 трлн до 6 трлн руб.
Обновлено в 13:31
Футбол

«Ливерпуль» и «Тоттенхем» разыграют звание сильнейшего клуба Европы

«Ливерпуль» и «Тоттенхем» разыграют звание сильнейшего клуба Европы Сегодня в мадридском финале Лиги чемпионов встретятся два английских клуба, между которыми, несмотря на схожесть пути к этому матчу, прежде всего в смысле его драматичности и сложности, есть колоссальная разница.
Обновлено в 17:45
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель

Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель.
Обновлено в 05:11
Политика

На Украине сменили правила написания русских фамилий

Правительство Украины одобрила новые изменения в документ (.pdf) об украинском правописании, включающий в себя смену написания славянских фамилий.
Обновлено в 20:26
Политика

В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено в 17:48
Армия и оружие

Индия отменила ограничения на полеты в воздушном пространстве страны

Индийские власти отменили временные ограничения на полеты в воздушном пространстве, ранее введенные из-за обострения конфликта с Пакистаном, сообщает пресс-служба ВВС Индии.
Обновлено в 20:08
Армия и оружие

США рассекретили «самолет Судного дня»

США показали интерьер одного из своих засекреченных военных объектов – так называемого самолета Судного дня E-4B.
Обновлено в 07:00
Гаджеты

General Dynamics представила новое поколение управляемых мин

Обновлено вчера в 16:48
Происшествия

Судебные приставы достали должника по алиментам из могилы

Как стало известно, работники службы судебных приставов, обнаружившие спрятавшегося в могиле должника, вызволили его из необычного укрытия, а затем оштрафовали за неуплату денежных средств на содержание детей.
Обновлено в 08:19
Хоккей

НХЛ закрыла дело по скандальному видео с участием Кузнецова

"Вашингтон" опубликовал заявление по скандальному видео с Кузнецовым // Кузнецов извинился перед "Вашингтоном" и болельщиками за скандальное видео Евгений Кузнецов: "Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь"
Обновлено в 10:42
Экономика

В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии

При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

Украинский экс-министр заявил о крахе «оборонки»

По словам экс-министра, боеспособность современной армии главным образом определяется не ее численностью, а оснащением, с чем у Вооруженных сил Украины пока что остаются проблемы.
Обновлено в 19:42
Происшествия

При стрельбе в штате Вирджиния погибли 11 человек

Обновлено в 20:02
Музыка

Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на детском «Голосе»

Абрамова считает, что ей нужно оставаться сильной и заниматься своим делом, не обращая внимания на разговоры других людей.
Обновлено вчера в 23:10
Общество

В Югре чиновницу наказали за совет сельчанам поднять «пятую точку»

Обновлено в 13:18
Политика

Трамп назвал Меган Маркл «злобной» за высказывания о нем в прошлом

Президент США Дональд Трамп назвал супругу британского принца Гарри герцогиню Сассекскую Меган "злобной" за ее высказывания о нем в прошлом, но выразил надежду на то, что она отлично справится со своим статусом, приобретенным после свадьбы с принцем Гарри, пишет британская газета Sun.
Обновлено в 18:45
Происшествия

Новосибирский депутат оскорбил мешавшего ему проехать инспектора

Угрозами и оскорблением завершился разговор депутата Законодательного собрания Новосибирской области с инспектором ДПС, который составлял протокол на другого водителя.
Обновлено в 05:27
Кино

Элтон Джон осудил удаление сцен из фильма «Рокетмен»

Британский певец Элтон Джон прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России удалить некоторые сцены из картины.
Обновлено в 19:57
Политика

МИД России расширит чёрный список представителей Евросоюза

Москва расширит список представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещён въезд на территорию России.
Обновлено в 14:22
Общество

В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров

Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено в 03:10
Общество

Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Авто

Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России

С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.
Обновлено в 19:42
Происшествия

В Подмосковье на крыше электрички найдено тело подростка

Обновлено в 15:26
Политика

ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину

ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено в 12:36
Космос

NASA опубликовало рентгеновский снимок Вселенной

Обновлено в 14:58
Политика

Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины

"Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение и чтобы церковный кризис на Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь", — добавил собеседник агентства.
Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес

Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения

Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.
Обновлено в 09:51
Экономика

Ректор Горного университета вновь заработал больше других глав вузов

Как подсчитал РБК, господин Литвиненко вновь стал лидером по доходам среди руководителей российских вузов.
Обновлено в 10:06
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное