Культура
Брат участницы «Голоса» подал на Алсу заявление в полициюVSE42 Новости 05:08
Родственник бывшей участницы шоу "Голос" Рушаны Валиевой обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении Алсу и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова.
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Авто
Mercedes выпустит гибридный 800-сильный Mercedes-AMG GT73
Обновлено в 05:12
Финансы
ЦБ ввел новые ограничения против роста валютных вкладов
По статистике ЦБ, с 1 января по 1 апреля 2019 года объем (но не доля) валютных вкладов физлиц снизился — с 6,1 трлн до 6 трлн руб.
Обновлено в 13:31
Футбол
«Ливерпуль» и «Тоттенхем» разыграют звание сильнейшего клуба Европы
«Ливерпуль» и «Тоттенхем» разыграют звание сильнейшего клуба Европы Сегодня в мадридском финале Лиги чемпионов встретятся два английских клуба, между которыми, несмотря на схожесть пути к этому матчу, прежде всего в смысле его драматичности и сложности, есть колоссальная разница.
Обновлено в 17:45
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель
Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель.
Обновлено в 05:11
Политика
На Украине сменили правила написания русских фамилий
Правительство Украины одобрила новые изменения в документ (.pdf) об украинском правописании, включающий в себя смену написания славянских фамилий.
Обновлено в 20:26
Политика
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено в 17:48
Армия и оружие
Индия отменила ограничения на полеты в воздушном пространстве страны
Индийские власти отменили временные ограничения на полеты в воздушном пространстве, ранее введенные из-за обострения конфликта с Пакистаном, сообщает пресс-служба ВВС Индии.
Обновлено в 20:08
Армия и оружие
США рассекретили «самолет Судного дня»
США показали интерьер одного из своих засекреченных военных объектов – так называемого самолета Судного дня E-4B.
Обновлено в 07:00
Гаджеты
General Dynamics представила новое поколение управляемых мин
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
Судебные приставы достали должника по алиментам из могилы
Как стало известно, работники службы судебных приставов, обнаружившие спрятавшегося в могиле должника, вызволили его из необычного укрытия, а затем оштрафовали за неуплату денежных средств на содержание детей.
Обновлено в 08:19
Хоккей
НХЛ закрыла дело по скандальному видео с участием Кузнецова
"Вашингтон" опубликовал заявление по скандальному видео с Кузнецовым // Кузнецов извинился перед "Вашингтоном" и болельщиками за скандальное видео Евгений Кузнецов: "Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь"
Обновлено в 10:42
Экономика
В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии
При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Украинский экс-министр заявил о крахе «оборонки»
По словам экс-министра, боеспособность современной армии главным образом определяется не ее численностью, а оснащением, с чем у Вооруженных сил Украины пока что остаются проблемы.
Обновлено в 19:42
Происшествия
При стрельбе в штате Вирджиния погибли 11 человек
Обновлено в 20:02
Музыка
Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на детском «Голосе»
Абрамова считает, что ей нужно оставаться сильной и заниматься своим делом, не обращая внимания на разговоры других людей.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Трамп назвал Меган Маркл «злобной» за высказывания о нем в прошлом
Президент США Дональд Трамп назвал супругу британского принца Гарри герцогиню Сассекскую Меган "злобной" за ее высказывания о нем в прошлом, но выразил надежду на то, что она отлично справится со своим статусом, приобретенным после свадьбы с принцем Гарри, пишет британская газета Sun.
Обновлено в 18:45
Происшествия
Новосибирский депутат оскорбил мешавшего ему проехать инспектора
Угрозами и оскорблением завершился разговор депутата Законодательного собрания Новосибирской области с инспектором ДПС, который составлял протокол на другого водителя.
Обновлено в 05:27
Кино
Элтон Джон осудил удаление сцен из фильма «Рокетмен»
Британский певец Элтон Джон прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России удалить некоторые сцены из картины.
Обновлено в 19:57
Политика
МИД России расширит чёрный список представителей Евросоюза
Москва расширит список представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещён въезд на территорию России.
Обновлено в 14:22
Общество
В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров
Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено в 03:10
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Авто
Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России
С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.
Обновлено в 19:42
Происшествия
В Подмосковье на крыше электрички найдено тело подростка
Обновлено в 15:26
Политика
ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено в 12:36
Космос
NASA опубликовало рентгеновский снимок Вселенной
Обновлено в 14:58
Политика
Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины
"Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение и чтобы церковный кризис на Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь", — добавил собеседник агентства.
Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.
Обновлено в 09:51
Экономика
Ректор Горного университета вновь заработал больше других глав вузов
Как подсчитал РБК, господин Литвиненко вновь стал лидером по доходам среди руководителей российских вузов.
Обновлено в 10:06
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30