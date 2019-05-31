Культура

Брат участницы «Голоса» подал на Алсу заявление в полициюVSE42 Новости 05:08

Родственник бывшей участницы шоу "Голос" Рушаны Валиевой обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении Алсу и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова.
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Брат участницы шоу «Голос. Дети» потребовал возбудить дело против Алсу

РБК06:18

Брат участницы «Голоса» разъяснил заявление в полицию против Алсу

Московский Комсомолец11:17

Известный адвокат оценил перспективы уголовного дела против семьи Алсу

Комсомольская правда09:59

Родственник участницы проекта «Голос» написал заявление в полицию из-за накрутки голосов в финале детской версии шоу

Эхо Москвы11:19

Рушана Валиева прокомментировала заявление брата на родителей Микеллы Абрамовой

МедиаКорСеть07:02

Семья участницы «Голоса» открестилась от заявления в МВД на Алсу

Газета.Ru06:49

На Алсу потребовали завести уголовное дело в связи со скандалом на «Голосе»

Lenta.ru05:28
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Здоровье

Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей

Укусы клещей могут быть полезны, так как благодаря им организм вырабатывает устойчивость ко всем клещевым инфекциям, заявила заслуженный врач России Наталья Толоконская в Facebook.
Обновлено в 19:11
Гаджеты

Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже

Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Игры

Игроки смогут посетить многие локации из последнего трейлера Death Stranding

После публикации последнего трейлера Death Stranding с датой релиза игры, поклонники творчества Хидэо Кодзимы (Hideo Kojima) забросали геймдизайнера вопросами в твиттере.
Обновлено в 09:30
Политика

США раскрыли детали планируемых санкций по «Северному потоку — 2»

Сенаторы США предложили ввести минимум пять видов санкций против компаний, задействованных в реализации газопровода «Северной поток – 2», в частности, тех, которые оказывают услуги страхования судам, занимающимся укладкой труб.
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес

Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой

Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.
Обновлено в 11:25
Происшествия

Протестующие в Гондурасе подожгли вход в посольство США

Сообщается, что протестующие принесли ко входу в американское посольство автомобильные покрышки, облили их бензином и подожгли.
Обновлено в 19:48
Общество

В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено в 17:48
Шоу-бизнес

Бритни Спирс заявила, что бывший муж силой забрал у нее детей

Что касается детей Бритни Спирс, то они проживают не с ней, а с ее бывшим мужем Кевином Федерлайном.
Обновлено в 14:55
Кино

Элтон Джон осудил удаление сцен из фильма «Рокетмен»

Британский певец Элтон Джон прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России удалить некоторые сцены из картины.
Обновлено в 19:57
Хоккей

НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Транспорт

Многодетные москвичи могут оформить разрешение на парковку на три года

В апреле мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с лета многодетные семьи смогут оформить разрешение на бесплатную парковку машины сразу на три года.
Обновлено в 18:41
Общество

В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров

Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено в 03:10
Политика

Трамп вводит пошлины на все товары из Мексики

Президент США Дональд Трамп заявил о вводе пятипроцентной пошлины на все товары из Мексики из-за кризиса на границе.
Обновлено вчера в 20:13
Спорт

Волейболисты сборной России уступили Франции в матче Лиги наций

В дебютном матче на турнире россияне уступили команде Франции.
Обновлено в 17:15
Происшествия

При стрельбе в штате Вирджиния погибли 11 человек

Обновлено в 20:02
Общество

Минюст США начнет антимонопольное расследование в отношении Google

Министерство юстиции США начало готовить антимонопольное расследование в отношении компании Alphabet, владельца поисковой системы Google, сообщила в субботу The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 20:59
Политика

Зеленский устроил спортзал в здании Администрации президента Украины

Обновлено в 02:51
Политика

Пострадавший в Косово россиянин объявлен персоной нон грата

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили персоной нон грата пострадавшего во время силовой операции российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

Виктория Боня показала, как быстро нарисовать шикарные стрелки

Периодически делится ими с подписчиками. Так она ответила на вопрос многих девушек, как нарисовать идеальные стрелки.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

Эвелина Хромченко показала, как выглядела в 17 лет

Известная телеведущая, эксперт «Модного приговора» Эвелина Хромченко в преддверии школьных выпускных решила опубликовать свое архивное фото.
Обновлено вчера в 04:51
Политика

ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину

ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено в 12:36
Экономика

Дешево, но не сердито: банки повременят с введением комиссии в СБП

Бесплатный сыр Два банка, которые планировали установить комиссию за денежные переводы в Системе быстрых платежей (СБП) с 1 июня, — Росбанк и "Ак Барс" — переносят ее введение на осень.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие

На Украине заявили о крахе оборонной промышленности

Бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров заявил о крахе оборонной промышленности страны.
Обновлено в 20:25
Происшествия

Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей

Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.
Обновлено в 10:56
Игры

Искусственный интеллект DeepMind победил людей в Quake III Arena

Испытания проводились в режиме Capture the flag (Захват флага) в игре Quake III Arena.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Главу Раменского района задержали по подозрению в убийстве любовницы

Обновлено в 16:56
Политика

Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес

Группа «Фабрика» ищет новую солистку

Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено в 15:40
Политика

Трамп назвал Меган Маркл злобной

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о критике в своей адрес со стороны герцогини Сассекской Меган Маркл, и назвал ее злобной, пишет The Sun.
Обновлено в 19:40
Общество

Петербуржцы пожаловались на рекламу о кастрации неверных мужей

Петербуржцы пожаловались в антимонопольное ведомство на рекламный щит ветеринарной клиники.
Обновлено в 09:33
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Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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