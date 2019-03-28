Авто
Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичкеРоссийская газета 31 марта в 14:00
Современные Ford Mondeo и Ford Kuga в базе шли с прожорливым мотором 2.5, причем кроссовер был без полного привода.
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Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке
Российская газета31 марта в 14:00
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 17:25, Ашберн
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