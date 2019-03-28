Авто

Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичкеРоссийская газета 31 марта в 14:00

Современные Ford Mondeo и Ford Kuga в базе шли с прожорливым мотором 2.5, причем кроссовер был без полного привода.
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Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке

Российская газета31 марта в 14:00

Берем, пока не кончились. Обзор Ford Ecosport

DP.RU31 марта в 06:11
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 17:25, Ашберн
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Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе

Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.
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Религиозные подношения древней южноамериканской культуры Тиуанако, предшествовавшей инкам, извлекли из донных отложений озера Титикака в Боливии и подняли на поверхность подводные археологи.
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