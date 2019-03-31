Авто

Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичкеРоссийская газета 31 марта в 14:00

Современные Ford Mondeo и Ford Kuga в базе шли с прожорливым мотором 2.5, причем кроссовер был без полного привода.
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В России упали цены на автомобили Ford

Car.ru14:50

Вот так Foсus

Российская газета14:15

Ford начал распродажу автомобилей в России

РИА Новости08:32

Ford объявил распродажу автомобилей в России

RT на русском09:22

Ford снижает цены на легковые автомобили в России

Автостат08:22

Уходящий из России Ford объявил о скидках на автомобили

РБК07:52

Ford объявил распродажу автомобилей в связи с уходом из России

DP.RU08:55
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 20:20, Ашберн
Политика

Новый президент Казахстана высказался о смене алфавита

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переводе казахской письменности на латиницу. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».
Обновлено в 17:23
Политика

Правящая партия Турции подала апелляцию на итоги выборов мэра Стамбула

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции подала апелляцию в Центризбирком на предварительные итоги выборов мэра Стамбула, на которых побеждает кандидат от оппозиции, заявил глава стамбульского отделения партии Байрам Шеноджак во вторник.
Обновлено в 09:09
Политика

Дума вводит новые налоговые льготы для многодетных семей

Предлагается освободить многодетные семьи от налога на имущество пять квадратных метров квартиры и семь "квадратов" в доме на каждого ребенка.
Обновлено в 06:35
Происшествия

На журналиста Василия Уткина совершено нападение

Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Происшествия

Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео

Обновлено в 16:31
Общество

Численность населения Земли выросла до 7,7 млрд человек

Количество людей, проживающих на Земле выросло до 7,7 млрд человек.
Обновлено в 08:42
Авто

УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой

Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице

Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.
Обновлено в 04:18
Наука

Обновлённого робота-баскетболиста представили в Японии

Ранее японская компания Mitsubishi разработала автономных пожарных роботов, которые способны самостоятельно тушить возгорание.
Обновлено в 08:29
Происшествия

По протестующим в Венесуэле открыли огонь с вертолета

Во вторник во время акции протеста в городе Кабимас штата Сулия в Венесуэле неизвестные открыли по митингующим огонь с борта вертолета.
Обновлено в 19:51
Шоу-бизнес

Молодая помощница Петросяна показала результат модного эксперимента

Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес

Анна Седокова отметила открытие собственного бара вечеринкой

Анна Седокова открыла собственный бар LA Story Shop Bar Lab, в честь чего организовала пышную вечеринку.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве

Неизвестный напал с ножом на женщину в Москве, сообщает 2 апреля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Обновлено в 18:54
Авто

Toyota представит обновленный хэтчбек Yaris

Японский автопроизводитель Toyota анонсировал скорую премьеру обновленного варианта хэтчбека Yaris, который представляет собой перелицованную версию Mazda 2. Новинка отличается от оригинала массивной радиаторной решеткой и выходом на американский рынок.
Обновлено в 03:41
Космос

Экипаж корабля Starliner посетил Звездный городок

Экипаж корабля Starliner из США посетил Звездный городок в РФ. По данным ЦПК, ведется подготовка к проведению полёта на МКС.
Обновлено вчера в 19:10
Политика

Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией

Обновлено в 08:53
Гаджеты

Раскрыта стоимость новых Huawei P30, P30 Pro и Р30 Lite для РФ

Отмечается, что на российском рынке новый Huawei P30 можно будет приобрести за 49 990 рублей, а Pro-версия будет стоить на двадцать тысяч дороже — 69 990 рублей.
Обновлено в 16:57
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Армия и оружие

На Украине пройдут испытания новых ракетных комплексов

Обновлено в 14:14
Политика

Washington Post рассказала о «российской проблеме» в Венесуэле

Действия России в Венесуэле представляют для администрации президента США Дональда Трампа проблему, пишет The Washington Post.
Обновлено в 12:14
Политика

Президент Алжира ушел в отставку

В конце марта и. о. премьера Алжира Ахмед Уяхья потребовал от 82-летнего Бутефлики покинуть пост президента.
Обновлено в 14:59
Здоровье

Роспотребнадзор сообщил о 101 случае заболевания корью в Крыму

В Республике Крым и в Севастополе зарегистрирован 101 подтвержденный случай заболевания корью, в том числе 5 – в Севастополе.
Обновлено в 03:41
Политика

Госдума разрешит охотиться с луком

Обновлено в 09:31
Происшествия

Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова

Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:38
Общество

В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Гаджеты

Смартфон Moto G8 показали на видео

Обновлено в 13:30
Политика

США надеются, что Северная Македония станет членом НАТО осенью

В США выразили надежду, что Северная Македония станет полноправным членом НАТО осенью этого года, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 19:01
Политика

Россиянину, приговоренному в США к 27 годам, отказали в апелляции

Адвокат российского гражданина Романа Селезнева, которого суд США приговорил к 27 годам тюрьмы за киберпреступления, сообщил, что ему отказали в апелляции.
Обновлено в 19:56
Экономика

Россия и Китай соединили две части железнодорожного моста через Амур

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о завершении ключевого этапа работ по строительству первого в истории железнодорожного моста через реку Амур на участке границы между РФ и КНР.
Обновлено в 10:22
Экономика

Россия предупредила ВТО о возможных ограничениях на импорт стали из ЕС

Россия готова ввести ограничения на импорт стальной продукции из Евросоюза в ответ на тарифные квоты на сталь, говорится в уведомлении, направленном в ВТО.
Обновлено в 18:52
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