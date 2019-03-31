Авто
Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичкеРоссийская газета 31 марта в 14:00
Современные Ford Mondeo и Ford Kuga в базе шли с прожорливым мотором 2.5, причем кроссовер был без полного привода.
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Политика
Новый президент Казахстана высказался о смене алфавита
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переводе казахской письменности на латиницу. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».
Обновлено в 17:23
Политика
Правящая партия Турции подала апелляцию на итоги выборов мэра Стамбула
Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции подала апелляцию в Центризбирком на предварительные итоги выборов мэра Стамбула, на которых побеждает кандидат от оппозиции, заявил глава стамбульского отделения партии Байрам Шеноджак во вторник.
Обновлено в 09:09
Политика
Дума вводит новые налоговые льготы для многодетных семей
Предлагается освободить многодетные семьи от налога на имущество пять квадратных метров квартиры и семь "квадратов" в доме на каждого ребенка.
Обновлено в 06:35
Происшествия
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Происшествия
Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео
Обновлено в 16:31
Общество
Численность населения Земли выросла до 7,7 млрд человек
Количество людей, проживающих на Земле выросло до 7,7 млрд человек.
Обновлено в 08:42
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице
Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.
Обновлено в 04:18
Наука
Обновлённого робота-баскетболиста представили в Японии
Ранее японская компания Mitsubishi разработала автономных пожарных роботов, которые способны самостоятельно тушить возгорание.
Обновлено в 08:29
Происшествия
По протестующим в Венесуэле открыли огонь с вертолета
Во вторник во время акции протеста в городе Кабимас штата Сулия в Венесуэле неизвестные открыли по митингующим огонь с борта вертолета.
Обновлено в 19:51
Шоу-бизнес
Анна Седокова отметила открытие собственного бара вечеринкой
Анна Седокова открыла собственный бар LA Story Shop Bar Lab, в честь чего организовала пышную вечеринку.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве
Неизвестный напал с ножом на женщину в Москве, сообщает 2 апреля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Обновлено в 18:54
Авто
Toyota представит обновленный хэтчбек Yaris
Японский автопроизводитель Toyota анонсировал скорую премьеру обновленного варианта хэтчбека Yaris, который представляет собой перелицованную версию Mazda 2. Новинка отличается от оригинала массивной радиаторной решеткой и выходом на американский рынок.
Обновлено в 03:41
Космос
Экипаж корабля Starliner посетил Звездный городок
Экипаж корабля Starliner из США посетил Звездный городок в РФ. По данным ЦПК, ведется подготовка к проведению полёта на МКС.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией
Обновлено в 08:53
Гаджеты
Раскрыта стоимость новых Huawei P30, P30 Pro и Р30 Lite для РФ
Отмечается, что на российском рынке новый Huawei P30 можно будет приобрести за 49 990 рублей, а Pro-версия будет стоить на двадцать тысяч дороже — 69 990 рублей.
Обновлено в 16:57
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Армия и оружие
На Украине пройдут испытания новых ракетных комплексов
Обновлено в 14:14
Политика
Washington Post рассказала о «российской проблеме» в Венесуэле
Действия России в Венесуэле представляют для администрации президента США Дональда Трампа проблему, пишет The Washington Post.
Обновлено в 12:14
Политика
Президент Алжира ушел в отставку
В конце марта и. о. премьера Алжира Ахмед Уяхья потребовал от 82-летнего Бутефлики покинуть пост президента.
Обновлено в 14:59
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о 101 случае заболевания корью в Крыму
В Республике Крым и в Севастополе зарегистрирован 101 подтвержденный случай заболевания корью, в том числе 5 – в Севастополе.
Обновлено в 03:41
Политика
Госдума разрешит охотиться с луком
Обновлено в 09:31
Происшествия
Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова
Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:38
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Гаджеты
Смартфон Moto G8 показали на видео
Обновлено в 13:30
Политика
США надеются, что Северная Македония станет членом НАТО осенью
В США выразили надежду, что Северная Македония станет полноправным членом НАТО осенью этого года, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 19:01
Политика
Россиянину, приговоренному в США к 27 годам, отказали в апелляции
Адвокат российского гражданина Романа Селезнева, которого суд США приговорил к 27 годам тюрьмы за киберпреступления, сообщил, что ему отказали в апелляции.
Обновлено в 19:56
Экономика
Россия и Китай соединили две части железнодорожного моста через Амур
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о завершении ключевого этапа работ по строительству первого в истории железнодорожного моста через реку Амур на участке границы между РФ и КНР.
Обновлено в 10:22
Экономика
Россия предупредила ВТО о возможных ограничениях на импорт стали из ЕС
Россия готова ввести ограничения на импорт стальной продукции из Евросоюза в ответ на тарифные квоты на сталь, говорится в уведомлении, направленном в ВТО.
Обновлено в 18:52