Авто

Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичкеРоссийская газета 31 марта в 14:00

Современные Ford Mondeo и Ford Kuga в базе шли с прожорливым мотором 2.5, причем кроссовер был без полного привода.
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Ford снизил цены на автомобили перед закрытием заводов в России

Ведомости09:34

Ford объявил распродажу автомобилей в России

RT на русском09:22

Ford объявил распродажу автомобилей в связи с уходом из России

DP.RU08:55

Ford распродаст последние автомобили со скидкой до 400 тысяч

Российская газета09:27

Ford снижает цены на легковые автомобили в России

Автостат08:22

Уходящий из России Ford объявил о скидках на автомобили

РБК07:52

Ford начал распродажу автомобилей в России

РИА Новости08:32
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:24, Ашберн
Происшествия

Юный астраханец сбежал из дома ради кругосветного путешествия

В квартире женщина нашла записку, в которой сын заботливо предупредил мать, что всего лишь отправился в кругосветное путешествие.
Обновлено в 05:06
Политика

Туск поздравил Порошенко с выходом во второй тур выборов президента

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с Порошенко поздравила его с выходом во второй тур президентских выборов.
Обновлено в 11:10
Политика

Многодетные семьи получат налоговые льготы в этом году

Многодетные семьи уже в нынешнем году смогут воспользоваться новыми налоговыми льготами на имущество и землю.
Обновлено в 05:29
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия

Обвал ледника едва не смыл туристов в океан

Один из очевидцев заснял, как на юго-востоке Исландии несколько десятков людей чуть не оказались смытыми в Атлантический океан.
Обновлено в 07:39
Наука

Обнаружено захоронение жертв убившего динозавров астероида

Как полагают палеонтологи, это первое известное нам захоронение организмов, погибших в результате падения астероида, образовавшего кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан.
Обновлено вчера в 03:04
Политика

Роскомнадзор проводит работу со СМИ по закону о защите госсимволов

Роскомнадзор проводит профилактическую работу со СМИ в рамках исполнения закона об ответственности за оскорбление государства и общества, заявили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 10:39
Здоровье

Россиян предупредили об опасности гематогена

Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену.
Обновлено вчера в 11:07
Общество

Суд продлил Серебренникову домашний арест на три месяца

Обновлено в 02:45
Политика

Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:13
Происшествия

В среду объявят результаты вскрытия жертв авиакатастрофы с Филевой

Прокуратура немецкого Дармштадта сообщила, что в среду станут известны первые результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в котором погибла совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 05:17
Общество

Заявившая о ненужности молодежи чиновница вышла на новую работу

Обновлено в 08:02
Происшествия

СМИ сообщили об отставке главы ГИБДД Москвы

Обновлено в 07:58
Футбол

Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 14 июля

На заседании общего собрания Российской премьер-лиги была согласована структура календаря чемпионата России по футболу в сезоне-2019/20.
Обновлено в 07:57
Гаджеты

Лучше не ломать: планшет iPad Mini 5 ремонту не подлежит

Специалисты iFixit изучили конструкцию планшетного компьютера iPad mini нового поколения, который компания Apple официально представила в прошлом месяце.
Обновлено в 08:00
Политика

Тимошенко сдалась в борьбе за пост президента Украины

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не станет обжаловать результаты первого тура выборов.
Обновлено в 06:19
Футбол

Джикия стал лучшим игроком «Спартака» в марте

Обновлено в 11:19
Экономика

ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание

В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:24
Происшествия

На западе Украины начался бунт из-за забора на границе с Румынией

По данным ведомства, пограничники Мукачевского отряда начали установку заградительного сооружения на линии государственной границы между Украиной и Румынией.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие

В Петербурге вывели из цеха новейший корабль «Владимир Емельянов»

В Санкт-Петербурге вывели из цеха новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов".
Обновлено в 10:21
Происшествия

В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.
Обновлено в 10:05
Здоровье

В Вологодской области началась прививочная кампания против кори

Прививочная кампания продлится с апреля по октябрь.
Обновлено в 04:36
Транспорт

Утверждены названия четырех новых станций московского метро

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия для четырех строящихся станций московского метро, которые будут находиться на Сокольнической, Солнцевской и Большой кольцевой линиях.
Обновлено в 08:24
Общество

В Петербурге в этом году могут не выбрать почётных граждан

Депутаты петербургского Заксобрания решили, что в этом году не станут никому присваивать звание почётного гражданина города.
Обновлено в 11:05
Автоспорт

В Бахрейне стартовал первый день тестов

Обновлено в 02:00
Политика

Премьер-министр Греции едет в Северную Македонию

Официальный визит премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Северную Македонию запланирован на 2 апреля, передает Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на Enterprise Greece - греческую организацию привлечения инвестиций и развития внешней торговли.
Обновлено 30 марта в 15:12
Происшествия

В военной академии в Петербурге произошел взрыв

Спасатели в рацию говорят, что на территории академии Можайского произошел взрыв.
Обновлено в 08:49
Экономика

Honor стал лидером по продажам смартфонов в России

Как пишет "Коммерсант", ссылаясь на данные GfK, бренд Honor стал самым продаваемым среди смартфонов в России - он занял 27,1% рынка за первые три месяца 2019.
Обновлено в 01:33
Происшествия

В Петербурге при обрушении лестниц на стройке погиб рабочий

Рабочий погиб при обрушении лестничных маршей в здании на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
Обновлено в 10:45
Политика

Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России

Лукашенко убеждён, что доверие и взаимопонимание между Минском и Москвой позволят вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень, отвечающий интересам народов двух стран.
Обновлено в 01:42
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Ford Fiesta
Автомобиль
Субкомпактный автомобиль, выпускаемый компанией Ford Motor Company. Производится в Европе, Бразилии, Аргентине, Мексике, Венесуэле, Китае, Индии, Таиланде и Южной Африке.
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