Авто
Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичкеРоссийская газета 31 марта в 14:00
Современные Ford Mondeo и Ford Kuga в базе шли с прожорливым мотором 2.5, причем кроссовер был без полного привода.
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Политика
Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.
Обновлено в 10:15
Экономика
ФАС предложила обнулить комиссии за снятие наличных в банкоматах
Обнуление комиссий при снятии наличных в банкоматах даст работодателям возможность более спокойно выбирать банки для обслуживания, подчеркнул представитель ФАС.
Обновлено в 06:31
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Футбол
Суперкубок России по футболу 2019 года пройдет на «ВТБ-Арене»
Матч за Суперкубок России по футболу в 2019 году пройдет 6 июля на стадионе московского "Динамо" "ВТБ-Арена".
Обновлено в 11:02
Здоровье
Больного раком ребенка несколько лет лечили от простуды
В Забайкалье девочку с увеличенными лимфоузлами несколько лет лечили от простуды.
Обновлено в 11:15
Общество
Московские школы после отравлений подали иск к поставщику питания
Московские школы № 1210 и № 1554 в феврале и марте подали иски против поставщика питания «Московский школьник».
Обновлено в 12:38
Политика
В НАСА заверили в намерении сохранить партнерство с Россией
Глава НАСА Джеймс Бранденстайн заявил, что программа доставки астронавтов на американских кораблях на МКС не нацелена на то, чтобы заменить сотрудничество с Россией.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие
Китай не планирует покупать российские Су-57
Обновлено в 07:10
Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или две тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании.
Обновлено в 11:12
Политика
РКН высказался о ситуации с удалением новостей про граффити с Путиным
Ранее СМИ сообщали, что Генеральная прокуратура впервые применила закон о неуважении к власти, обязав Роскомнадзор потребовать от ряда изданий Ярославля удалить фотографию с оскорбительной надписью про Путина.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Жена Зеленского Елена прячет ноги и влияние на мужа
Елена предпочитает демонстрировать образ продвинутой домохозяйки и оставаться в тени мужа.
Обновлено в 07:06
Авто
Audi анонсировала премьеру беспилотного электрокара
Компания Audi опубликовала первые изображения своего автономного концепта под названием AI: me.
Обновлено в 03:41
Здоровье
Американцы для оплаты медицинских услуг взяли в долг $88 млрд в 2018 году
"45% респондентов сообщили, что опасаются банкротства в случае появления у них серьезных проблем со здоровьем, каждый четвертый отказывается от медицинского лечения из-за потенциально высоких расходов, а для покрытия медицинских трат американцы в прошлом году заняли в общей сложности $88 млрд", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Gallup.
Обновлено в 11:55
Общество
Госдума разрешит людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 04:28
Автоспорт
Квят показал 14-е время на тестах в Бахрейне, Шумахер – 2-е
Обновлено в 11:59
Политика
Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Белоруссии и России
Лукашенко убеждён, что доверие и взаимопонимание между Минском и Москвой позволят вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень, отвечающий интересам народов двух стран.
Обновлено в 01:42
Происшествия
В Астрахани восьмилетний мальчик сбежал в «кругосветное путешествие»
Восьмилетний мальчик из Астрахани отправился в «кругосветное путешествие». Дома он оставил соответствующую записку.
Обновлено в 11:48
Экономика
Биткоин подорожал более чем на 15 процентов
Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, увеличилась во вторник более чем на 15 процентов. Это следует из данных CoinMarketCap.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.
Обновлено в 10:05
Политика
Президент Эстонии попросила о встрече с Путиным в Москве
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер.
Обновлено в 07:20
Общество
На заводе ЗИЛ открылся дилерский центр Mercedes-Benz
Оборудованный всем необходимым центр «Мерседес-Бенц Авилон Легенда» занял помещение бывшего модельного цеха ЗИЛа (ул. Автозаводская, д. 23, к. 5). Когда-то здесь проектировались новые и дорабатывались уже существующие модели, а теперь будут продаваться новые легковые и малотоннажные автомобили Mercedes-Benz.
Обновлено в 11:30
Политика
Порошенко поручил проверить на полиграфе руководство «Укроборонпрома»
Президент Украины Петр Порошенко в связи с итогами ряда журналистских расследований о хищениях и коррупции в оборонной сфере поручил проверить на полиграфе руководство госконцерна «Укроборонпром».
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес
Запашный ответил блогеру на оскорбления Началовой
Цирковой артист Эдгард Запашный ответил популярной блогерше Лене Миро на нападки на его подругу - покойную певицу Юлию Началову.
Обновлено в 08:16
Музыка
Шведские музыканты призвали бойкотировать «Евровидение» в Израиле
Более 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали бойкотировать конкурс «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле в мае.
Обновлено в 11:30
Автоспорт
G-Drive Racing будет выступать на прототипе Aurus 01
Гоночная команда G-Drive Racing выступит на прототипе Aurus 01 на ближайших соревнованиях во Франции 14 апреля.
Обновлено в 06:24