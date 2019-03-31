Авто

Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичкеРоссийская газета 31 марта в 14:00

Современные Ford Mondeo и Ford Kuga в базе шли с прожорливым мотором 2.5, причем кроссовер был без полного привода.
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Семья Началовой не поддержала идею снимать фильм о певице

Семья умершей российской певицы Юлии Началовой не одобрила инициативу снять фильм о ее жизни.
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Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве

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Дело «Газпрома» и «Нафтогаза» рассмотрят в Стокгольме весной 2021 года

Слушания по иску "Газпрома" с требованием изменить или расторгнуть контракт на транзит с "Нафтогазом" и встречным требованием "Нафтогаза" о взыскании с российского холдинга $11,58 млрд назначены на апрель — май 2021 года, сообщают "Ведомости".
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Экономика

Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия

Тела жертв авиакатастрофы в ФРГ доставили во Франкфурт

Тела погибших в результате крушения самолета Epic-LT в Германии людей доставлены во Франкфурт.
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В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году

«Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.
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Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
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Медведев дал прогноз по льготному кредитованию малого бизнеса

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев 2 апреля посетил Пермь.
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Происшествия

В Москве серийный убийца приговорен к пожизненному заключению

Житель Москвы Бахтиер Матякубов признан виновным в убийстве пяти женщин и приговорен к пожизненному заключению, передает "Интерфакс".
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Экономика

Матвиенко предлагает запретить выдачу микрокредитов под залог жилья

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает законодательно запретить выдачу микрофинансовыми организациями кредитов под залог жилья.
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На звание почетного гражданина Петербурга претендуют певица Эдита Пьеха, выдвинутая Союзом концертных деятелей, режиссер Александр Сокуров, чью кандидатуру выдвинула "Ночлежка", и ректор Европейского университета Борис Фирсов, которого поддержала организация социологов "Спас".
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Путин и Алиев обсудили нагорнокарабахское урегулирование

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Тимошенко отказалась обжаловать результаты выборов

Лидер партии "Батькивщина", кандидат на пост президента Украины Тимошенко считает, что результаты выборов были сфальсифицированы, но не будет обжаловать в суде результаты голосования.
Обновлено в 06:26
Хоккей

Кучеров стал вторым игроком в XXI веке, набравшим 125 очков за сезон

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Обвиняемые по делу о теракте в петербургском метро не признали вину

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В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов

Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
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Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
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Субкомпактный автомобиль, выпускаемый компанией Ford Motor Company. Производится в Европе, Бразилии, Аргентине, Мексике, Венесуэле, Китае, Индии, Таиланде и Южной Африке.
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