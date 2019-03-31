Авто
Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичкеРоссийская газета 31 марта в 14:00
Современные Ford Mondeo и Ford Kuga в базе шли с прожорливым мотором 2.5, причем кроссовер был без полного привода.
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Источники проинформировали о том, что американская сторона приостановила связанные с F-35 поставки в Турцию из-за решения приобрести российские ПВО С-400.
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На звание почетного гражданина Петербурга претендуют певица Эдита Пьеха, выдвинутая Союзом концертных деятелей, режиссер Александр Сокуров, чью кандидатуру выдвинула "Ночлежка", и ректор Европейского университета Борис Фирсов, которого поддержала организация социологов "Спас".
Обновлено в 08:59
Политика
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