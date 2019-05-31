Культура

Брат участницы «Голоса» подал на Алсу заявление в полициюVSE42 Новости вчера в 05:08

Родственник бывшей участницы шоу "Голос" Рушаны Валиевой обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении Алсу и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова.
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Родственник участницы проекта «Голос» написал заявление в полицию из-за накрутки голосов в финале детской версии шоу

Эхо Москвывчера в 11:19

Брат участницы «Голоса» разъяснил заявление в полицию против Алсу

Московский Комсомолецвчера в 11:17

На Алсу потребовали завести уголовное дело в связи со скандалом на «Голосе»

Lenta.ruвчера в 05:28

Брат участницы шоу «Голос. Дети» потребовал возбудить дело против Алсу

РБКвчера в 06:18

Рушана Валиева прокомментировала заявление брата на родителей Микеллы Абрамовой

МедиаКорСетьвчера в 07:02

Семья участницы «Голоса» открестилась от заявления в МВД на Алсу

Газета.Ruвчера в 06:49

Известный адвокат оценил перспективы уголовного дела против семьи Алсу

Комсомольская правдавчера в 09:59
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Общество

В Приамурье вскоре начинается возведение уникальной канатной дороги между Китаем и Россией

В ближайшее время в Приамурье начнется строительство единственной в мире трансграничной канатной дороги (Благовещенск - Хэйхэ), которая будет соединять Россию и Китай.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия

Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье

Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов на станции Куэнга Забайкальской железной дороги. Об этом сообщается на сайте РЖД.
Обновлено в 00:54
Происшествия

СМИ выяснили последние слова родным убитой в Раменском районе женщины

Ранее "СП" писала, что следователи задержали главу Раменского района Андрей Кулаков по подозрению в убийстве женщины.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей

Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00
Здоровье

Три человека на Гавайях заразились червями, пожирающими мозг

Обновлено вчера в 10:35
Армия и оружие

В Сети появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 00:58
Политика

Против Порошенко завели дело о захвате власти

Очередное уголовное дело возбудило госбюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.
Обновлено вчера в 09:18
Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12

Обновлено вчера в 22:06
Общество

Ветер перемен: астрологи назвали, кого в июне ждут изменения в жизни

Изменения в лучшую сторону начнутся в рабочих процессах. Есть вероятность, что в июне представители знака отправятся в путешествие.
Обновлено вчера в 15:56
Общество

Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня

В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено вчера в 01:22
Футбол

Батленд хочет вернуться в АПЛ. «Сток» просит за вратаря £ 30 млн

По информации источника, 26-летним вратарём интересуются "Кристал Пэлас" и "Борнмут", и "Сток" готов отпустить его за £ 30 млн.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия

В Шереметьево аварийно сел самолет А320

В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
Обновлено 30 мая в 04:36
Экономика

Военные и топ-менеджеры стали главными оптимистами в оценке роста доходов

Распределение оценок от 1 («повышение доходов крайне маловероятно») до 5 («вполне осуществимо») показало, что 61% военнослужащих и 60% руководителей считают реалистичным повышение своих денежных доходов.
Обновлено в 01:00
Политика

Вице-премьер Украины пригрозил новой власти проблемами из-за языка

Вице-премьер Украины, министр социальной политики Павел Розенко пригрозил новой власти страны переворотом в случае отмены принятого ранее закона об украинском языке.
Обновлено в 00:17
Политика

Дональд Трамп ужесточил правила импорта из Мексики

Президент США Дональд Трамп заявил о введении пятипроцентных пошлин на все товары из Мексики.
Обновлено 30 мая в 23:34
Общество

Близнецы получат награду, а Скорпионов ждет успех во всех делах

Близнецы Пришло время получить награду за свои труды.
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Любовь Успенская рассказала об ухаживаниях Филиппа Киркорова

Обновлено вчера в 19:54
Происшествия

На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна

Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено вчера в 13:21
Авто

Mazda сообщила российские цены на обновленный кроссовер Mazda CX-5

Обновлено вчера в 08:07
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено вчера в 00:00
Общество

Определены самые выгодные для проживания города России

В России определен список регионов с самыми доступными ценами для проживания мигрантов из другиз регионов или стран.
Обновлено в 00:34
Шоу-бизнес

Ольга Бузова объявила войну модному бренду

Ну, а Бузова пошла войной на своих обидчиков.
Обновлено в 01:07
Здоровье

Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей

Жена бывшего главы Красноярского края Виктора Толоконского и заслуженный врач России Наталья Толоконская заявила о пользе укусов клещей и посоветовала лечиться гомеопатией.
Обновлено вчера в 13:06
Шоу-бизнес

Николай Басков признался, что в компании Игоря Крутого и Льва Лещенко не считает себя великим или обеспеченным

Обновлено в 00:43
Политика

Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины

"Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение и чтобы церковный кризис на Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь", — добавил собеседник агентства.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Амурской области

На месте работали 4 бригады медиков. Крайне тяжелых среди пострадавших нет.
Обновлено вчера в 10:56
Энергетика

Аналитики назвали причины падения цен на нефть

Аналитики рассказали, с чем связано падение цен на нефть ниже $62 за баррель.
Обновлено вчера в 23:57
Политика

На Украине сменили правила написания русских фамилий

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено вчера в 13:12
Гаджеты

Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже

Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено вчера в 14:33
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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