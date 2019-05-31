Культура
Брат участницы «Голоса» подал на Алсу заявление в полициюVSE42 Новости вчера в 05:08
Родственник бывшей участницы шоу "Голос" Рушаны Валиевой обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении Алсу и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова.
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Рушана Валиева прокомментировала заявление брата на родителей Микеллы Абрамовой
МедиаКорСетьвчера в 07:02
Известный адвокат оценил перспективы уголовного дела против семьи Алсу
Комсомольская правдавчера в 09:59
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Изменения в лучшую сторону начнутся в рабочих процессах. Есть вероятность, что в июне представители знака отправятся в путешествие.
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В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
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По информации источника, 26-летним вратарём интересуются "Кристал Пэлас" и "Борнмут", и "Сток" готов отпустить его за £ 30 млн.
Обновлено вчера в 21:07
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В Шереметьево аварийно сел самолет А320
В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
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Экономика
Военные и топ-менеджеры стали главными оптимистами в оценке роста доходов
Распределение оценок от 1 («повышение доходов крайне маловероятно») до 5 («вполне осуществимо») показало, что 61% военнослужащих и 60% руководителей считают реалистичным повышение своих денежных доходов.
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Вице-премьер Украины пригрозил новой власти проблемами из-за языка
Вице-премьер Украины, министр социальной политики Павел Розенко пригрозил новой власти страны переворотом в случае отмены принятого ранее закона об украинском языке.
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Близнецы получат награду, а Скорпионов ждет успех во всех делах
Близнецы Пришло время получить награду за свои труды.
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Любовь Успенская рассказала об ухаживаниях Филиппа Киркорова
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На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
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Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
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Жена бывшего главы Красноярского края Виктора Толоконского и заслуженный врач России Наталья Толоконская заявила о пользе укусов клещей и посоветовала лечиться гомеопатией.
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Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Амурской области
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Аналитики назвали причины падения цен на нефть
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На Украине сменили правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено вчера в 13:12
Гаджеты
Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
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