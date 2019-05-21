Экономика
Брат бизнесмена Гуцериева покинул руководство «РуссНефти»URA.Ru вчера в 17:59
Брат основателя «РуссНефти» Михаила Гуцериева — Саит-Салам Гуцериев — покинул совет директоров нефтяной компании. Информация об этом опубликована на сайте центра раскрытия информации. Решение уже утверждено на собрании совета директоров, которое состоялось 21 мая.
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