Футбол
Евро-футбол.руБрат Погба: «Полю нравится „Барселона“»
Брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Матиас отметил, что французский футболист испытывает симпатию к «Барселоне».
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Политика
В Жуковском открывается авиасалон МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019, в котором примут участие более 800 компаний со всего мира, начинает свою работу во вторник в подмосковном Жуковском.
ТАСС вчера в 17:09
Политика
Болтон заявил о намерении Трампа встретиться с Зеленским в Варшаве
Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что американский президент Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.
RT на русском 08:55
Политика
Путин угостил Эрдогана мороженым, а сдачу отдал «на развитие авиации»
Президент России Владимир Путин традиционно отведал мороженого во время своего пребывания на международном авиационно-космическом салоне.
Телеканал 360° 09:51
Армия и оружие
Американские военные проехались на российских танках Т-80
Американские военные прокатились на "летающих" танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Фотографии солдатов появились в сети.
Газета.Ru вчера в 06:58
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева купила машину за 4 миллиона рублей
Недавно стало известно, что Ивлеева просит за заказной пост около миллиона рублей.
StarHit.ru 06:00
Общество
В «квалификационную яму» попали почти 34 миллиона россиян
"Квалификационная яма" (skills mismatch) затрагивает 1,3 миллиарда работников, при этом через десять лет этот показатель вырастет еще на 100 миллионов человек.
РИА Новости вчера в 17:33
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Культура
Паспарту из «Форта Боярд» посетил выставку Айвазовского в Кронштадте
Как передает корреспондент «СПб ведомостей», Исполнитель роли Паспарту в легендарной телепередаче «Форт Боярд» посетил Кронштадт, где 27 августа побывал на выставке художника Айвазовского.
Санкт-Петербургские ведомости 08:55
Политика
Владимир Зеленский определился с кандидатурой премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский немерен предложить Верховной раде в качестве кандидата на должность премьер-министра страны заместителя руководителя офиса главы государства Алексея Гончарука, сообщает 27 августа «Украинская правда».
REGNUM 09:21
Авто
Компания Renault снизила цены на кузовные запчасти Duster
Компания «Рено Россия» сообщила о снижении цен на ряд кузовных запчастей для кроссовера Duster первого поколения.
Goroday.ru 09:03
Футбол
Егоров: «Однозначно стоило назначить пенальти за фол Дивеева на Роши»
Что касается Роши — тут однозначно стоило назначить пенальти за фол Дивеева. Арбитр, похоже, не видел момент удара.
Sport24.ru 09:35
Экономика
Минфин и Банк России представят новую систему пенсионных накоплений
Новая модель основана на уже разрабатывавшемся законопроекте об индивидуальном пенсионном капитале, но в её основе будет «отказ от любых средств принуждения граждан к вступлению».
REGNUM 09:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачева назвала Светлану Лободу своей преемницей
Алла Пугачева назвала Светлану Лободу своей преемницей Сама Светлана с благодарностью высказалась и в адрес Аллы Борисовны, и в сторону Игоря Крутого.
Вокруг ТВ 02:58
Авто
В России появился вертолет премиум-класса в стиле Aurus
Бренд представительского уровня Aurus представил вертолет «Ансат» с салоном повышенной комфортности, сообщает ТАСС.
Sostav.ru 05:05
Политика
Песков заявил об отсутствии приглашения Путину на саммит G7 от Трампа
Президент США Дональд Трамп пока не направлял в Кремль приглашение президенту Владимиру Путину на следующий саммит «Большой семерки».
РБК 04:55
Космос
Робота «Федора» следующего поколения лишат ног
МедиаКорСеть 09:37
Общество
Фонд борьбы с коррупцией обнаружил у детей вице-мэра Москвы Александра Горбенко квартиры на 540 миллионов рублей
В ФБК считают, что спустя 2 года после того, как Горбенко начал работать у мэра Сергея Собянина, он купил квартиру сыну за 300 миллионов, а еще через два года - дочери, еще за 240 миллионов.
Эхо Москвы 09:30
Политика
FP объяснил значимость визита Болтона в Белоруссию
Хербст заявил о значимости визита Болтона, но призвал не переоценивать его, поскольку американская сторона не во всем поддерживает Минск.
Газета.Ru 07:32
Футбол
ЦСКА хочет арендовать Комличенко с правом выкупа
Metaratings вчера в 13:17
Общество
В Арктике открыли пять новых островов
Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в бухте Визе у западного побережья Новой Земли.
Российская газета 07:57
Общество
Пельмень Кондольский из Троицка собирается сменить имя
Сегодня, 27 августа, 19-летний Пельмень Кондольский рассказал журналисту «Челябинск Сегодня», что планирует вернуть своё старое имя и снова стать Ромой Грошевым.
Челябинск Сегодня 04:43
Экономика
Структура «Ростеха» подала иск к Boeing на сотни миллионов долларов
Лизинговая компания «Авиакапитал-сервис» (АКС; на 100% принадлежит госкорпорации «Ростех») подала иск к корпорации Boeing в суд округа Кук города Чикаго, пишет Financial Times со ссылкой на иск.
Ведомости вчера в 21:49
Технологии
Algorand привлек $200 млн на развитие своего блокчейна. Токен подорожал
Венчурный фонд проекта Algorand привлек $200 млн, эта сумма в два раза превысила первичную цель стартапа.
РБК 08:25
Общество
РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников
«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
Политика
Макрон заявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об окончании эпохи западного доминирования в мире из-за изменений в геополитике.
Коммерсантъ 06:58
Политика
Верховный суд отказал в регистрации Яшину, Русаковой и Янкаускасу
Верховный суд России отклонил жалобы муниципальных депутатов Ильи Яшина, Елены Русаковой и Константина Янкаускаса на отказ зарегистрировать их кандидатами в Мосгордуму.
Интерфакс 09:17
Армия и оружие
Тушившие пожары военные самолеты покинули Красноярск
Военные самолеты, задействованные при тушении лесных пожаров, покинули аэропорт Красноярск.
ДЕЛА.ru 05:31
Кино
Умерла актриса Людмила Мальцева
ТАСС 09:28